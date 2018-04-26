В Пекине состоялась презентация кроссовера MG X-motion

Концептуальный кроссовер MG X-motion эксперты называют самой привлекательной моделью из числа, выпускаемых данной компанией машин. Как сообщают зарубежные журналисты, кузовная часть транспортного средства выполнена в спортивном стиле.Длина кроссовера MG X-motion составляет 4 923 мм, а размер его колёсной базы составляет 2 850 мм. В подкапотном пространстве автомобиля установлен двигатель объёмом 2,0 литра производительностью 224 лошадиные силы. Работает агрегат на пару с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.Кроссовер MG X-motion до конца текущего года планируют вывести на китайский автомобильный рынок, а в 2019 году автомобиль появится в продаже на рынке Великобритании. Стоит отметить, что британскую компанию MG восемь лет назад приобрёл китайский автоконцерн SAIC.