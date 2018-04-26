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В Пекине состоялась презентация кроссовера MG X-motion

В Пекине состоялась презентация концептуальной версии кроссовера MG X-motion. В модельном ряду британской компании новинка является самым крупногабаритным автомобилем.

В Пекине состоялась презентация кроссовера MG X-motion


Концептуальный кроссовер MG X-motion эксперты называют самой привлекательной моделью из числа, выпускаемых данной компанией машин. Как сообщают зарубежные журналисты, кузовная часть транспортного средства выполнена в спортивном стиле.

Длина кроссовера MG X-motion составляет 4 923 мм, а размер его колёсной базы составляет 2 850 мм. В подкапотном пространстве автомобиля установлен двигатель объёмом 2,0 литра производительностью 224 лошадиные силы. Работает агрегат на пару с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Кроссовер MG X-motion до конца текущего года планируют вывести на китайский автомобильный рынок, а в 2019 году автомобиль появится в продаже на рынке Великобритании. Стоит отметить, что британскую компанию MG восемь лет назад приобрёл китайский автоконцерн SAIC.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 19:50
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