Дальневосточные леопарды больше не под угрозой исчезновения

В Росси исчезла угроза вымирания дальневосточного леопарда. Об этом на днях сообщил Сергей Иванов, спецпредставитель президента по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности.В 2012 году был создан заповедник «Земля Леопарда», в то время он насчитывал 30 особей, которые были на грани вымирания. В данный момент нацпарк насчитывает 103 леопарда. Иванов также добавил, что за пять лет было очень много сделано, чтобы ликвидировать вымирание этого подвида. По его словам, другие страны признают, что российская программа по сохранению от вымирания дальневосточного леопарда и амурского тигра одна из самых лучших в мире.Однако, добавил специальный представитель, пока они решали одну проблему, возникла другая – животным не хватает территории. Сейчас слишком много кошек, а каждой особи необходимо осваивать свой ареал, но работы в этом направлении ведутся. Как вариант, рассматривается создание трансграничного резервата с Китаем для решения проблемы с территорией.