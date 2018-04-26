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В московском регионе площадь покупаемых квартир сократилась на 10%, до 52м2

По данным риелторов, в столичном регионе значительно сократилась площадь покупаемых квартир, которые наиболее популярны у москвичей и жителей области. Теперь она не превышает 52 метров квадратных.

Риелторская компания "Миэль" опубликовала данные о сокращении площади покупаемых квартир на 10%. Сейчас большинство из них имеют общую площадь не более 52 метров квадратных. Кроме того, больше всего спрос имеется на двухкомнатные квартиры. По мнению риелтеров, это произошло из-за уменьшения покупательной способности жителей столицы. Ранее сообщалось, что россияне до 64% своей зарплаты тратят на приобретение продуктов питания и потому большинство из них не имеют возможности делать крупные покупки.

В московском регионе площадь покупаемых квартир сократилась на 10%, до 52м2


Кроме двухкомнатных, имеют популярность и квартиры евроформата, в которых кухня совмещена с гостиной. Показателем также является и то, по мнению специалистов, что количество жилья приобретенное со 100% предоплатой сократилось на 14%. Также известно, что с начала года в Москве уменьшилось количество введенных в строй жилых комплексов, что в дальнейшем спровоцирует рост их стоимости и дефицит.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:12
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