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Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за неудачный выбор наряда

Певица снова оказалась под прицелом критики со стороны поклонников после посещения вечеринки RU.TV. Они назвали наряд Полины Гагариной неудачным, посмотрев новые фото в Instagram.

Звезда предпочла надеть бренд Dior и позировала перед камерами в красной юбке и черном топе в сетку, украшенным пауком. Подписчики сразу отметили, что этот стиль отлично смотрится на молодых девушках, ноне подходит зрелой женщине. Многие люди упомянули о безвкусице Полины Гагариной, испортившей свой внешний вид гипюром.

Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за неудачный выбор наряда


Сама артистка перед мероприятием сообщила журналистам, что волнуется за здоровье своей семьи, потому что все члена подхватили вирус и находятся дома. Потому ей было сложно улыбаться перед гостями, что тоже заметили самые преданные фанаты.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:38
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