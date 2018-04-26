Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за неудачный выбор наряда

Звезда предпочла надеть бренд Dior и позировала перед камерами в красной юбке и черном топе в сетку, украшенным пауком. Подписчики сразу отметили, что этот стиль отлично смотрится на молодых девушках, ноне подходит зрелой женщине. Многие люди упомянули о безвкусице Полины Гагариной, испортившей свой внешний вид гипюром.Сама артистка перед мероприятием сообщила журналистам, что волнуется за здоровье своей семьи, потому что все члена подхватили вирус и находятся дома. Потому ей было сложно улыбаться перед гостями, что тоже заметили самые преданные фанаты.