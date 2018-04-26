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«АвтоВАЗ» запустил в Ижевске серийное производство Lada Vesta Cross

Завод LADA Ижевск 25 апреля выпустил ряд первых экземпляров версии LADA Vesta Cross. Согласно ожиданиям, продажи внедорожного седана начнутся уже этим летом. Пока цены не раскрываются.

«АвтоВАЗ» запустил в Ижевске серийное производство Lada Vesta Cross


Главным отличием версии LADA Vesta Cross является клиренс, увеличенный до 203 миллиметров. Кросс-модификация является четвёртым авто в линейке Vesta. На ижевском заводе сейчас осуществляется выпуск седанов Vesta и универсалов Vesta SW, а также Vesta SW Cross. Производство в Ижевске LADA Vesta Cross налажено по полному циклу, значит, в рамках предприятия штампуют кузовные панели, сваривают, окрашивают кузова, отливают пластиковые детали, собирают готовую продукцию. При подготовке к началу производства, конвейер выпустил 16 авто, уже прошедших дорожные, стендовые тесты. Машины всего проехали 700 тыс. км по автодорогам с разным типом покрытия.

Vesta является самой продаваемой моделью «АвтоВАЗ», занимая 2 место по объёму продаж в России среди всех автопроизводителей, которые представлены на этом рынке. Авто семейства Vesta за первые 3 месяца 2018 года в РФ купили в количестве 24 300 авто (плюс 60%).
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:30
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