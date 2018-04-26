«АвтоВАЗ» запустил в Ижевске серийное производство Lada Vesta Cross

Главным отличием версии LADA Vesta Cross является клиренс, увеличенный до 203 миллиметров. Кросс-модификация является четвёртым авто в линейке Vesta. На ижевском заводе сейчас осуществляется выпуск седанов Vesta и универсалов Vesta SW, а также Vesta SW Cross. Производство в Ижевске LADA Vesta Cross налажено по полному циклу, значит, в рамках предприятия штампуют кузовные панели, сваривают, окрашивают кузова, отливают пластиковые детали, собирают готовую продукцию. При подготовке к началу производства, конвейер выпустил 16 авто, уже прошедших дорожные, стендовые тесты. Машины всего проехали 700 тыс. км по автодорогам с разным типом покрытия.Vesta является самой продаваемой моделью «АвтоВАЗ», занимая 2 место по объёму продаж в России среди всех автопроизводителей, которые представлены на этом рынке. Авто семейства Vesta за первые 3 месяца 2018 года в РФ купили в количестве 24 300 авто (плюс 60%).