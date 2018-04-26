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В США после долгих поисков поймали опасного маньяка - экс-полицейского

ДНК-экспертиза помогла установить личность маньяка, которого десятилетия безуспешно пыталась поймать американская полиция. Преступником оказался их бывший коллега.
В США после долгих поисков поймали опасного маньяка - экс-полицейского


Полиция США уверена, что 72-летний Джозеф Джеймс де Анджело и есть тот самый маньяк, на поиски которого они потратили не один десяток лет. Прокурор Калифорнии заявила, что в поисках опасного убийцы и насильника точку поставила ДНК-экспертиза, а самые важные следственные мероприятия полиция проводила в течение последних 6 дней.

По словам шерифа этого же штата, дело де Анджело было одним из самых сложных. В последние дни правоохранители вели пристальное наблюдение за своим бывшим коллегой. Когда его арестовывали, подозреваемый никакого сопротивления не оказывал. Пока де Анджело предъявлены обвинения в двух убийствах: в 1978 году убили семейную пару. Именно ДНК-образцы с того места преступления и помогли установить личность подозреваемого.

По предварительной версии, бывший полицейский вел свою «деятельность» в период 1976-1986 годы, совершив за это время 12 убийств и 45 изнасилований. Сначала полицейские предполагали, что эти преступления – дело рук разных людей. В свое время за помощь информацией в поимке преступника власти обещали 50 000 долларов.

В настоящее время в доме подозреваемого провели обыск. В праве отменить арест под залог де Анджело отказали.
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:20
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