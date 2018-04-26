Учёные: На планетах системы TRAPPIST-1 инопланетян нет

Учёные могут с уверенностью сказать, что инопланетян в TRAPPIST-1 нет. Система насчитывает семь планет, три из которых напоминают Землю. Расположена TRAPPIST-1 сравнительно недалеко, от Земли её отделяет расстояние в 41 световой год. Эти факторы сделали планеты системы интересными уфологам.Исследования показали, что в атмосфере некоторых планет TRAPPIST-1 присутствует водород, а поверхность объектов может нагреваться. Однако близкое расположение планет к ультра-красной карликовой звезде не даёт зародиться жизни. Будущие исследования должны показать, есть ли на объектах жидкая вода. Несмотря на то, что инопланетян в TRAPPIST-1 нет, некоторые планеты могут быть пригодны для жизни.