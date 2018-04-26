Актриса Кэти Холмс шокировала поклонников своим нарядом на свидании с Джейми Фоксом

Звезда решила надеть джинсы-скинни с белым топом, дополнив образ кимоно и большой шляпой. Странный наряд артистки удивил фанатов, а Джейми Фокс предпочел прийти на встречу в красном бомбере и старался подальше держаться от своей спутницы. Пользователи сетей сразу раскритиковали образ Кэти Холмс, назвав ее бабушкой в халате.Они не понимали, что мог найти Том Круз в своей бывшей избраннице, которая может сидеть возле подъезда с семечками, а не ходит по ресторанам в таком виде. Сама знаменитость уже привыкла к нападкам недоброжелателей и не реагирует на их слова, а также продолжает смешить публику безвкусными вещами.