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Хейтеры сравнили Ольгу Бузову со злой мачехой из индийского фильма

Личность популярной ведущей «Дом-2» певицы Ольги Бузовой постоянно подвергается критическим замечаниям.

А недавно в одной из тематических групп в Instagram пользователи сравнили знаменитость со злой мачехой из индийского фильма.

Хейтеры сравнили Ольгу Бузову со злой мачехой из индийского фильма

«Я все утро думаю, кого она мне здесь напоминает. Мачеха Зиты и Гиты! Из каких глубин своей памяти я ее достала?!?», - написали хейтеры.

Примечательно, что Бузову нередко сравнивают с различными негативными персонажами, так после презентации криптовалюты «бузкоин», композитор Юрий Лоза сравнил популярность Ольги с популярностью «осьминога Пауля».

А резидент Camedy Club антрей Скороход сделал шуточный коллаж, в котором сравнил Ольгу Бузову с героем фильма «Хищник».

Хейтеры сравнили Ольгу Бузову со злой мачехой из индийского фильма

Впрочем, тогда Бузова не оценила юмор Скорохода и засомневалась в его мужской сущности.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:17
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