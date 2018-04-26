Хейтеры сравнили Ольгу Бузову со злой мачехой из индийского фильма

А недавно в одной из тематических групп в Instagram пользователи сравнили знаменитость со злой мачехой из индийского фильма., - написали хейтеры.Примечательно, что Бузову нередко сравнивают с различными негативными персонажами, так после презентации криптовалюты «бузкоин», композитор Юрий Лоза сравнил популярность Ольги с популярностью «осьминога Пауля».А резидент Camedy Club антрей Скороход сделал шуточный коллаж, в котором сравнил Ольгу Бузову с героем фильма «Хищник».Впрочем, тогда Бузова не оценила юмор Скорохода и засомневалась в его мужской сущности.