Хейтеры сравнили Ольгу Бузову со злой мачехой из индийского фильма
Личность популярной ведущей «Дом-2» певицы Ольги Бузовой постоянно подвергается критическим замечаниям.
А недавно в одной из тематических групп в Instagram пользователи сравнили знаменитость со злой мачехой из индийского фильма.
«Я все утро думаю, кого она мне здесь напоминает. Мачеха Зиты и Гиты! Из каких глубин своей памяти я ее достала?!?», - написали хейтеры.
Примечательно, что Бузову нередко сравнивают с различными негативными персонажами, так после презентации криптовалюты «бузкоин», композитор Юрий Лоза сравнил популярность Ольги с популярностью «осьминога Пауля».
А резидент Camedy Club антрей Скороход сделал шуточный коллаж, в котором сравнил Ольгу Бузову с героем фильма «Хищник».
Впрочем, тогда Бузова не оценила юмор Скорохода и засомневалась в его мужской сущности.
А недавно в одной из тематических групп в Instagram пользователи сравнили знаменитость со злой мачехой из индийского фильма.
«Я все утро думаю, кого она мне здесь напоминает. Мачеха Зиты и Гиты! Из каких глубин своей памяти я ее достала?!?», - написали хейтеры.
Примечательно, что Бузову нередко сравнивают с различными негативными персонажами, так после презентации криптовалюты «бузкоин», композитор Юрий Лоза сравнил популярность Ольги с популярностью «осьминога Пауля».
А резидент Camedy Club антрей Скороход сделал шуточный коллаж, в котором сравнил Ольгу Бузову с героем фильма «Хищник».
Впрочем, тогда Бузова не оценила юмор Скорохода и засомневалась в его мужской сущности.