Ученые показали, как изменится наша планета через 300 млн лет

Команда австралийских и американских ученых провела анализ данных о движении тектонических плит. На основании результатов анализа разработали виртуальную модель Земли, учитывая эти движения.На видеоролике можно увидеть, как изменится Земля через три сотни миллионов лет, в частности, как изменится расположение континентов.Геологи неоднократно размещали в Сети данные о том, что Австралия стремится к Южной Америке на 4 метра в год.По расчетам ученых, через 150 млн лет Северная Америка, Южная, а также Австралия соединятся с Евразийской плитой. А спустя 300 млн лет на Земле останутся Пангея Проксима и Антарктида.