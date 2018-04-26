Ученые показали, как изменится наша планета через 300 млн лет
Международная группа ученых создала компьютерную модель нашей планеты через 300 млн лет. соответствующее видео появилось в Сети, где каждый может насладиться его просмотром.
Команда австралийских и американских ученых провела анализ данных о движении тектонических плит. На основании результатов анализа разработали виртуальную модель Земли, учитывая эти движения.
На видеоролике можно увидеть, как изменится Земля через три сотни миллионов лет, в частности, как изменится расположение континентов.
Геологи неоднократно размещали в Сети данные о том, что Австралия стремится к Южной Америке на 4 метра в год.
По расчетам ученых, через 150 млн лет Северная Америка, Южная, а также Австралия соединятся с Евразийской плитой. А спустя 300 млн лет на Земле останутся Пангея Проксима и Антарктида.
Команда австралийских и американских ученых провела анализ данных о движении тектонических плит. На основании результатов анализа разработали виртуальную модель Земли, учитывая эти движения.
На видеоролике можно увидеть, как изменится Земля через три сотни миллионов лет, в частности, как изменится расположение континентов.
Геологи неоднократно размещали в Сети данные о том, что Австралия стремится к Южной Америке на 4 метра в год.
По расчетам ученых, через 150 млн лет Северная Америка, Южная, а также Австралия соединятся с Евразийской плитой. А спустя 300 млн лет на Земле останутся Пангея Проксима и Антарктида.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:08