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Официальная презентация OnePlus 6 состоится 16 мая

Стала известна дата официальной презентации смартфона OnePlus 6. Сообщается, что мероприятие состоится 16 мая в 20:00 по московскому времени.

Официальная презентация OnePlus 6 состоится 16 мая


В Сети продают билеты на презентацию китайского бренда. Отмечается, что до 27 апреля включительно у пользователей будет возможность купить пропуск за 21 доллар, а после этого стоимость билета вырастет на 20 долларов. В общей сложности для поклонников продукции OnePlus предоставляется около тысячи билетов.

Для купивших пропуск готовят специальные призы. К примеру, посетители презентации смогут получить сувениры, а также подарок, если сделают заказ OnePlus 6 прямо на премьере. Также людям позволят посетить вечеринку, которая запланирована после завершения анонса.

Стоит напомнить, что новый OnePlus 6 оснащен процессором Snapdragon 845, 6,28-дюймовым экраном на 2280 × 1080 пикселей, модулями ОЗУ и ПЗУ с объемом 8 и 256 гигабайт соответственно.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:50
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