Официальная презентация OnePlus 6 состоится 16 мая

В Сети продают билеты на презентацию китайского бренда. Отмечается, что до 27 апреля включительно у пользователей будет возможность купить пропуск за 21 доллар, а после этого стоимость билета вырастет на 20 долларов. В общей сложности для поклонников продукции OnePlus предоставляется около тысячи билетов.Для купивших пропуск готовят специальные призы. К примеру, посетители презентации смогут получить сувениры, а также подарок, если сделают заказ OnePlus 6 прямо на премьере. Также людям позволят посетить вечеринку, которая запланирована после завершения анонса.Стоит напомнить, что новый OnePlus 6 оснащен процессором Snapdragon 845, 6,28-дюймовым экраном на 2280 × 1080 пикселей, модулями ОЗУ и ПЗУ с объемом 8 и 256 гигабайт соответственно.