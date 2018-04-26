Олег Газманов новую композицию “Бессмертный полк” посвятил Дню Победы

Сам исполнитель трудился над нею четыре месяца, а также каждый год вместе с другими участниками акции несет портреты своих родителей. Он отметил, что люди обретают бессмертие вместе с предками во время такого шествия, а поклонники не могли слушать новую песню без слез. Многие люди отметили, что у них мурашки бежали по телу, и слова затронули душу.Пользователи сетей тоже поблагодарили Олега Газманова за творчество, потому что эта композиция показала уважение к фронтовикам, заслуживающим почета за свои подвиги.