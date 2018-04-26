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Олег Газманов новую композицию “Бессмертный полк” посвятил Дню Победы

Певец написал много патриотических песен, достойно оцененных зрителями, а сейчас посвятил Дню Победы новую композицию “Бессмертный полк”, опубликовав клип в Instagram. Подписчики были тронуты темой Олега Газманова и поблагодарили его за новый шедевр.

Сам исполнитель трудился над нею четыре месяца, а также каждый год вместе с другими участниками акции несет портреты своих родителей. Он отметил, что люди обретают бессмертие вместе с предками во время такого шествия, а поклонники не могли слушать новую песню без слез. Многие люди отметили, что у них мурашки бежали по телу, и слова затронули душу.

Олег Газманов новую композицию “Бессмертный полк” посвятил Дню Победы


Пользователи сетей тоже поблагодарили Олега Газманова за творчество, потому что эта композиция показала уважение к фронтовикам, заслуживающим почета за свои подвиги.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:40
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