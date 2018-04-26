Мама Ольги Рапунцель возвращается на реалити-шоу «Дом-2»

В конечном итоге ссора между родственниками продолжилась и на проекте, а затем Татьяна Владимировна отправилась домой.Накануне стало известно, что мама Ольги Рапунцель вновь возвращается в периметр. Татьяна Григорьевская побыла некоторое время на родине и готова с новыми силами влиться в разборки с зятем.По предварительным данным, женщина станет участницей телепроекта и при помощи младшей дочери – Алены Савкиной, заставит Дмитренко принести свои извинения. Стоит заметить, что через полтора месяца намечается возвращение на Поляну и самой Ольги.Предположительно, мама приехала заранее, дабы заполнить отсутствие дочери и подзаработать денег для семьи, так как в родном городе ей нужно работать очень долго, чтобы так поправить свое финансовое положение, а с возвращением на телешоу Оли, скандалы между мамой и супругом дочери лишь обострятся.