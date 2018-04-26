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Мама Ольги Рапунцель возвращается на реалити-шоу «Дом-2»

Не так давно периметр знаменитой телестройки «Дом-2» покинула родительница Ольги Рапунцель. Женщина заглянула на Поляну после того, как разругалась с зятем, который всеми силами пытался выставить ее за дверь.

Мама Ольги Рапунцель возвращается на реалити-шоу «Дом-2»

В конечном итоге ссора между родственниками продолжилась и на проекте, а затем Татьяна Владимировна отправилась домой.

Накануне стало известно, что мама Ольги Рапунцель вновь возвращается в периметр. Татьяна Григорьевская побыла некоторое время на родине и готова с новыми силами влиться в разборки с зятем.

По предварительным данным, женщина станет участницей телепроекта и при помощи младшей дочери – Алены Савкиной, заставит Дмитренко принести свои извинения. Стоит заметить, что через полтора месяца намечается возвращение на Поляну и самой Ольги.

Предположительно, мама приехала заранее, дабы заполнить отсутствие дочери и подзаработать денег для семьи, так как в родном городе ей нужно работать очень долго, чтобы так поправить свое финансовое положение, а с возвращением на телешоу Оли, скандалы между мамой и супругом дочери лишь обострятся.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:11
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