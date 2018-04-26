Саймон Марданшин возвращается на «Дом-2»

Нужно сказать, что возвращение молодого человека на проект начали обсуждать в Сети уже давно, буквально с первых дней ухода за ворота многие зрители были уверены, что совсем скоро Саймон снова окажется на телешоу. Ни для кого не является секретом, что именно повлияло на уход Марданшина или если быть точнее, кто повлиял.По одной версии, парня отправили за Периметр из-за того, что он в гневе очень сильно избил свою возлюбленную Елену Хромину. Тем не менее, по другой информации именно Саймон решил сбежать за ворота, так как больше не мог выносить не совсем «здоровую» Хромину, которая то и дело постоянно провоцировала Марданшина на скандалы и драки.До сих пор сложно сказать, что из этого на самом деле является правдой, так как и Елена, и Саймон довольно сдержанно говорят об этой ситуации.И вот сейчас, похоже, что совсем скоро Марданшин снова порадует преданных поклонников своим присутствием на «Доме-2». Несколько дней назад Андрей Черкасов сообщил Хроминой очень интересную новость. По словам телеведущего, в скором времени на проект вернется ее бывший избранник.Стоит отметить, что на эту информацию Елена отреагировала довольно сдержанно и даже заявила, что ей плевать на Саймона и попросила больше не обсуждать ее в совокупности с Марданшиным.Как бы то ни было, но эти просьбы Хроминой вряд ли смогут выполнить ведущие и участники реалити-шоу. Ведь, появилась информация, что после возвращения на проект Саймона отправят на Сейшельские острова, куда не так давно отправилась Елена. Правда фанаты обеспокоены, что теперь история парочки и вовсе может закончиться весьма печально.