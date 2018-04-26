Лабрадор экс-мужа Ольги Бузовой набирает популярность в Сети

О появлении в семье Тарасов-Костенко милого щенка по кличке Тара рассказала в начале марта Анастасия, назвав его членом своей семьи.Напомним, что после публикации Костенко Ольга Бузова отметила, что «мы собирались эту собаку в наш дом покупать»., - не сдержалась и прокомментировала снимок ведущая «Дом-2».Хейтеры не пощадили беременную Анастасию в своих прогнозах и предрекли Костенко судьбу предыдущих жен Тарасова, которые покидали его дом, кто с ребенком, как его первая супруга, кто с собачками под мышкой как Ольга Бузова.Впрочем, сама Тара, позирующая с футбольным мячом, вызвала у пользователей только позитивные эмоции и «сорвала шквал аплодисментов» в свой адрес.