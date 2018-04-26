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Лабрадор экс-мужа Ольги Бузовой набирает популярность в Сети

Подросший щенок лабрадора, принадлежащий экс-супругу Ольги Бузовой Дмитрию Тарасову, набирает популярность среди пользователей соцсетей.

О появлении в семье Тарасов-Костенко милого щенка по кличке Тара рассказала в начале марта Анастасия, назвав его членом своей семьи.

Лабрадор экс-мужа Ольги Бузовой набирает популярность в Сети

Напомним, что после публикации Костенко Ольга Бузова отметила, что «мы собирались эту собаку в наш дом покупать».

«Товарищи, это дно», - не сдержалась и прокомментировала снимок ведущая «Дом-2».

Хейтеры не пощадили беременную Анастасию в своих прогнозах и предрекли Костенко судьбу предыдущих жен Тарасова, которые покидали его дом, кто с ребенком, как его первая супруга, кто с собачками под мышкой как Ольга Бузова.

Лабрадор экс-мужа Ольги Бузовой набирает популярность в Сети

Впрочем, сама Тара, позирующая с футбольным мячом, вызвала у пользователей только позитивные эмоции и «сорвала шквал аплодисментов» в свой адрес.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:05
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