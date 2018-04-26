АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы под водой: Вредители нашей планеты или посланники внеземных цивилизаций
EUR 75.33 USD 61.75
Курс валют на 26.04.2018

Эксперты создали универсальный электронный ключ от миллионов гостиничных номеров

Благодаря наличию уязвимости в электронном замке инженерам из компании F-Secure удалось создать «мастер-ключ» от миллионов гостиничных дверей. Об успешном проведении испытаний своей электронной отмычки разработчики сообщили на официальном сайте компании.

Создатели отмычки уверяют, что их устройство может работать практически в любом отеле. По словам одного из исследователей компании F-Secure Томи Туоминена, злоумышленники могут создать «мастер-ключ» практически из воздуха, достаточно заполучить действующий, не активированный или просроченный ключ.

Эксперты создали универсальный электронный ключ от миллионов гостиничных номеров


Умная отмычка сначала считывает электронный ключ, выдаваемый сотрудниками отеля, а затем открывает любую дверь в гостинице. При этом устройство считывания можно приобрести в интернете всего за несколько сотен фунтов стерлингов.

Для создания универсальной отмычки эксперты воспользовались уязвимостью в системе замков, производством которой занимается компания Assa Abloy. Разработчики сообщили производителю об уязвимости, но аналогичные «дыры» могут существовать у других производителей электронных замков для отелей.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Tatiana Сегодня, 18:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные способны поддерживать функциональность
Бельгия отнесла FIFA 18, Overwatch и CS:GO к
В Пекине состоялась презентация кроссовера MG
Архитектор ядер Zen Джим Келлер покинул Tesla
Дальневосточные леопарды больше не под угрозой
В Екатеринбурге школьницы в коротких юбках были
Хейтеры подозревают Ксению Бородину в нелюбви к
Неизвестные науке существа со странным поведением
«АвтоВАЗ» запустил в Ижевске серийное
Хейтеры переложили ответственность на Настю
Ольга Жарикова больше не жалеет о расставании с
В США после долгих поисков поймали опасного
Учёные: На планетах системы TRAPPIST-1
Актриса Кэти Холмс шокировала поклонников своим
Ольге Бузовой предложили стать лицом компании "В
В Великобритании во время шторма засняли падающий
Певица Валерия восхитила зрителей шпагатом на
Татьяна Навка сверкнула бриллиантами на вечеринке
Официальная презентация OnePlus 6 состоится 16 мая
Умер звезда телесериала «Сваты» - актер Олег
Олег Газманов новую композицию “Бессмертный
Саша Харитонова осваивает танцы с шестом
Эксперты создали универсальный электронный ключ
Lenovo анонсировала браслеты HX03 Cardio и HX03F
В КНР ученые поймали комара с 11-сантиметровыми
Kia презентовала в Пекине новый кроссовер Yi PAO
Глава Мадрида подала в отставку после кражи крема
Британка на семейном фото обнаружила руку
Ксения Бородина не смогла ответить на унижения
В Kite пользователям предлагают самостоятельно
Просмотреть все новости