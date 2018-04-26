Эксперты создали универсальный электронный ключ от миллионов гостиничных номеров

Создатели отмычки уверяют, что их устройство может работать практически в любом отеле. По словам одного из исследователей компании F-Secure Томи Туоминена, злоумышленники могут создать «мастер-ключ» практически из воздуха, достаточно заполучить действующий, не активированный или просроченный ключ.Умная отмычка сначала считывает электронный ключ, выдаваемый сотрудниками отеля, а затем открывает любую дверь в гостинице. При этом устройство считывания можно приобрести в интернете всего за несколько сотен фунтов стерлингов.Для создания универсальной отмычки эксперты воспользовались уязвимостью в системе замков, производством которой занимается компания Assa Abloy. Разработчики сообщили производителю об уязвимости, но аналогичные «дыры» могут существовать у других производителей электронных замков для отелей.