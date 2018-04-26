Эксперты создали универсальный электронный ключ от миллионов гостиничных номеров
Благодаря наличию уязвимости в электронном замке инженерам из компании F-Secure удалось создать «мастер-ключ» от миллионов гостиничных дверей. Об успешном проведении испытаний своей электронной отмычки разработчики сообщили на официальном сайте компании.
Создатели отмычки уверяют, что их устройство может работать практически в любом отеле. По словам одного из исследователей компании F-Secure Томи Туоминена, злоумышленники могут создать «мастер-ключ» практически из воздуха, достаточно заполучить действующий, не активированный или просроченный ключ.
Умная отмычка сначала считывает электронный ключ, выдаваемый сотрудниками отеля, а затем открывает любую дверь в гостинице. При этом устройство считывания можно приобрести в интернете всего за несколько сотен фунтов стерлингов.
Для создания универсальной отмычки эксперты воспользовались уязвимостью в системе замков, производством которой занимается компания Assa Abloy. Разработчики сообщили производителю об уязвимости, но аналогичные «дыры» могут существовать у других производителей электронных замков для отелей.
Создатели отмычки уверяют, что их устройство может работать практически в любом отеле. По словам одного из исследователей компании F-Secure Томи Туоминена, злоумышленники могут создать «мастер-ключ» практически из воздуха, достаточно заполучить действующий, не активированный или просроченный ключ.
Умная отмычка сначала считывает электронный ключ, выдаваемый сотрудниками отеля, а затем открывает любую дверь в гостинице. При этом устройство считывания можно приобрести в интернете всего за несколько сотен фунтов стерлингов.
Для создания универсальной отмычки эксперты воспользовались уязвимостью в системе замков, производством которой занимается компания Assa Abloy. Разработчики сообщили производителю об уязвимости, но аналогичные «дыры» могут существовать у других производителей электронных замков для отелей.
Технологии
Добавил: Tatiana Сегодня, 18:30