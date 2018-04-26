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Учёные: Сильная магнитная буря обрушится на Землю 17 мая

Учёные предупреждают о магнитной буре средней интенсивности, которая обрушится на Землю 17 мая. По имеющимся данным, сила явления достигнет второго уровня из имеющихся пяти.

Учёные: Сильная магнитная буря обрушится на Землю 17 мая


Учёные сообщают, что активность на Солнце не будет чрезмерной, однако метеозависимые люди могут плохо себя чувствовать. Пик магнитной бури придётся на 17 мая, специалисты отмечают, что возмущение магнитосферы планеты будет наблюдаться 7-16 и 18 мая. В начале месяца и его первой половине будут умеренные метеоусловия.

Согласно имеющимся данным, самая сильная магнитная буря в 2018 году обрушилась на Землю 20 апреля. Специалисты связали силу явления с увеличением скорости солнечного ветра. Во время магнитной бури метеозависимые люди могут страдать от обострения хронических заболеваний и ухудшения состояния сердечно-сосудистой системы.
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Наука / Главные новости
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 12:14
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