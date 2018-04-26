Lenovo анонсировала браслеты HX03 Cardio и HX03F Spectra для анализа активности человека

Отмечается, что браслеты могут фиксировать количество шагов, пройденную дистанцию, а также количество энергии, которое человек потратил за определенный промежуток времени. Помимо этого HX03 Cardio и HX03F Spectra могут анализировать ритм работы сердца и состояние сна пользователя.Известно, что девайсы защищены по стандарту IP68. Также устройства имеют на борту модули Bluetooth 4.2 LE, которые позволяют работать с другими электронными приборами, работающими на базе операционных систем Android 4.4, iOS 8.0 и выше. Емкости батарей Lenovo HX03 Cardio и HX03F Spectra хватит примерно на 10 часов автономного пользования.HX03 Cardio будет предлагаться по цене 30 долларов, а HX03F Spectra – $35.