Lenovo анонсировала браслеты HX03 Cardio и HX03F Spectra для анализа активности человека
Китайский бренд Lenovo представил два новых устройства, которыми являются смарт-браслеты HX03 Cardio и HX03F Spectra. Эти девайсы способны выдавать информацию об уровне физической активности пользователя.
Отмечается, что браслеты могут фиксировать количество шагов, пройденную дистанцию, а также количество энергии, которое человек потратил за определенный промежуток времени. Помимо этого HX03 Cardio и HX03F Spectra могут анализировать ритм работы сердца и состояние сна пользователя.
Известно, что девайсы защищены по стандарту IP68. Также устройства имеют на борту модули Bluetooth 4.2 LE, которые позволяют работать с другими электронными приборами, работающими на базе операционных систем Android 4.4, iOS 8.0 и выше. Емкости батарей Lenovo HX03 Cardio и HX03F Spectra хватит примерно на 10 часов автономного пользования.
HX03 Cardio будет предлагаться по цене 30 долларов, а HX03F Spectra – $35.
Отмечается, что браслеты могут фиксировать количество шагов, пройденную дистанцию, а также количество энергии, которое человек потратил за определенный промежуток времени. Помимо этого HX03 Cardio и HX03F Spectra могут анализировать ритм работы сердца и состояние сна пользователя.
Известно, что девайсы защищены по стандарту IP68. Также устройства имеют на борту модули Bluetooth 4.2 LE, которые позволяют работать с другими электронными приборами, работающими на базе операционных систем Android 4.4, iOS 8.0 и выше. Емкости батарей Lenovo HX03 Cardio и HX03F Spectra хватит примерно на 10 часов автономного пользования.
HX03 Cardio будет предлагаться по цене 30 долларов, а HX03F Spectra – $35.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:20