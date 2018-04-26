В КНР ученые поймали комара с 11-сантиметровыми крыльями

Ученые знают о насекомых, имеющих 8-сантиметровые размеры, но этот вид превзошел своих собратьев и выглядит устрашающе. Затем стало известно, что комар не питается человеческой кровью, а предпочитает баловать себя нектаром растений.Вот только представители этого вида живут несколько дней, а также крупные размеры не позволяют им летать. Насекомые просто прыгают по растениям и скрываются от своих врагов, хотя выловить их без повреждений сложно.