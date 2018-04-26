Пресс-служба "Нафтогаза" пошутила над планами "Газпрома" построить "Северный поток-3"

Пресс-служба украинской компании "Нафтогаз" шуткой отреагировала на заявление зампреда председателя правления "Газпрома". В этом заявлении Медведев сказал, что его компания, при заинтересованности европейцев, может построить и третью ветку "Северного потока". Украинцы креативно отреагировали комментарием:"В России появился новый вид спорта — укладка ненужных труб. Помогите нам придумать подпись к этому увлечению".Специалисты отрасли отмечают преждевременность заявлений топ-менеджеров российского монополиста, потому что не ясна перспектива строительства и второй ветки, а первая еще не загружена на полную мощность. Положение осложняет перспектива поставок из Израиля, который договорился проложить свой газопровод в Европу через Грецию. Кроме того наращивают темпы американцы, предложившие на рынок конкурентный по цене сжиженный газ.