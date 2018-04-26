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Пресс-служба "Нафтогаза" пошутила над планами "Газпрома" построить "Северный поток-3"

Украинская компания "Нафтогаз" считает, что заявление представителя "Газпрома" Игоря Медведева о возможности строительства "Северного потока-3" несерьезно. Потому их пресс-служба предложила придумать новое название к стремлению российского монополиста проложить "не нужные трубы", чтобы освоить бюджет.

Пресс-служба украинской компании "Нафтогаз" шуткой отреагировала на заявление зампреда председателя правления "Газпрома". В этом заявлении Медведев сказал, что его компания, при заинтересованности европейцев, может построить и третью ветку "Северного потока". Украинцы креативно отреагировали комментарием:"В России появился новый вид спорта — укладка ненужных труб. Помогите нам придумать подпись к этому увлечению".

Пресс-служба "Нафтогаза" пошутила над планами "Газпрома" построить "Северный поток-3"


Специалисты отрасли отмечают преждевременность заявлений топ-менеджеров российского монополиста, потому что не ясна перспектива строительства и второй ветки, а первая еще не загружена на полную мощность. Положение осложняет перспектива поставок из Израиля, который договорился проложить свой газопровод в Европу через Грецию. Кроме того наращивают темпы американцы, предложившие на рынок конкурентный по цене сжиженный газ.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:08
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