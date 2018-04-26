Kia презентовала в Пекине новый кроссовер Yi PAO и гибридный седан Optima
В Пекине компания Kia представила гибридную модификацию седана Optima и новый компактный кроссовер Yi PAO, который является адаптированной версией Kia Stonic для китайского рынка.
Кроссовер Kia Yi PAO отличается от донора переработанным передним бампером, иными светодиодными ходовыми огнями, другими противотуманными фарами и видоизменённым воздухозаборником. Новый компактный кроссовер ориентирован на молодёжную аудиторию.
Под капотом Kia Yi PAO установлен 1,4-литровый двигатель производительностью 100 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается, либо «механика» на 6 ступеней, либо «автомат» на 6 диапазонов. На китайском рынке кроссовер будет продаваться по цене от 100 000 до 150 000 юаней.
Гибридный седан Kia Optima, в Китае реализуется под названием К5, разработчики оснастили подзаряжаемой силовой установкой, которая состоит из комплекта высокоэффективных батарей, электрического мотора мощностью 68 лошадиных сил и бензинового «атмосферника» производительностью 156 лошадиных сил.