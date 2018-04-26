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Kia презентовала в Пекине новый кроссовер Yi PAO и гибридный седан Optima

В Пекине компания Kia представила гибридную модификацию седана Optima и новый компактный кроссовер Yi PAO, который является адаптированной версией Kia Stonic для китайского рынка.

Kia презентовала в Пекине новый кроссовер Yi PAO и гибридный седан Optima


Кроссовер Kia Yi PAO отличается от донора переработанным передним бампером, иными светодиодными ходовыми огнями, другими противотуманными фарами и видоизменённым воздухозаборником. Новый компактный кроссовер ориентирован на молодёжную аудиторию.

Под капотом Kia Yi PAO установлен 1,4-литровый двигатель производительностью 100 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается, либо «механика» на 6 ступеней, либо «автомат» на 6 диапазонов. На китайском рынке кроссовер будет продаваться по цене от 100 000 до 150 000 юаней.

Гибридный седан Kia Optima, в Китае реализуется под названием К5, разработчики оснастили подзаряжаемой силовой установкой, которая состоит из комплекта высокоэффективных батарей, электрического мотора мощностью 68 лошадиных сил и бензинового «атмосферника» производительностью 156 лошадиных сил.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:00
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