АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы под водой: Вредители нашей планеты или посланники внеземных цивилизаций
EUR 75.33 USD 61.75
Курс валют на 26.04.2018

Глава Мадрида подала в отставку после кражи крема из магазина

СМИ, опубликовав соответствующее видео, обвинили главу правительства Мадрида в том, что она якобы украла 2 тюбика крема на общую сумму около 40 евро. После этого женщина подала в отставку.

Глава Мадрида подала в отставку после кражи крема из магазина


Кристину Сифуэнтес, руководящую правительством Мадрида, электронное издание Okdiario обвинило в том, что та якобы пыталась украсть из магазина крем. Правда, было это в 2011 году. В качестве доказательства издание опубликовало видео: в сопровождении охраны женщина следует в отдельную комнату и отдает тюбики, достав их из своей сумки. На непродолжительное время женщину задержали, а после приехала нацполиция и отпустила ее.

После этого инцидента Сифуэнтес ушла в отставку, хотя ранее планировала это сделать после административных мероприятий 2 мая. О ее поступке глава правительства Испании сказал, что она в этой ситуации «сделала то, что должна была».

Более того, Кристина Сифуэнтес оказалась в главной роли и другого скандала: на этот раз другое издание обвиняет ее в получении магистерской степени одного из испанских университетов путем обмана.
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 17:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Kia презентовала в Пекине новый кроссовер Yi PAO
Глава Мадрида подала в отставку после кражи крема
Британка на семейном фото обнаружила руку
Ксения Бородина не смогла ответить на унижения
В Kite пользователям предлагают самостоятельно
Puma собирается выпускать смарт-часы под
Особая версия седана Jaguar XJ выйдет в честь
Поклонник Тейлор Свифт провел ночь в доме певицы
Чрезмерные физические нагрузки могут стать
Ученые: Финики помогают женщинам избавиться от
Дизайнеры предложили проект плавающих
Ксения Бородина выжила из проекта Ольгу Бузову
Из роддома в Уфе из-за пожара эвакуировали почти
Макаронную диету от Софи Лорен поддержали
В Южной Америке “язык барабанов” помогает
Новый сервис проверки контрагентов был добавлен
Елена Летучая рассказала о многочисленных
В Египте ученые нашли развалины храма властелина
Экс-участница «Дома-2» Маргарита Марсо
Ученые детально изучили структуру фермента
Рустам Солнцев назвал Данилу Козловкого слабаком
Писателей фигурантов секс-скандала лишают
Американец забыл о лотерейном билете с выигрышем
Хейтеры представили схему ног Ксении Бородиной
Volvo презентовала гибридную версию кроссовера
Младшая дочь Ксении Бородиной примерила папаху
Наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина стали
Кайли Миноуг закрутила новый роман
Ольга Бузова показывает Денчику «свой» отель в
Учёные смогли установить причину грусти женщин
Просмотреть все новости