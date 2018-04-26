Глава Мадрида подала в отставку после кражи крема из магазина

Кристину Сифуэнтес, руководящую правительством Мадрида, электронное издание Okdiario обвинило в том, что та якобы пыталась украсть из магазина крем. Правда, было это в 2011 году. В качестве доказательства издание опубликовало видео: в сопровождении охраны женщина следует в отдельную комнату и отдает тюбики, достав их из своей сумки. На непродолжительное время женщину задержали, а после приехала нацполиция и отпустила ее.После этого инцидента Сифуэнтес ушла в отставку, хотя ранее планировала это сделать после административных мероприятий 2 мая. О ее поступке глава правительства Испании сказал, что она в этой ситуации «сделала то, что должна была».Более того, Кристина Сифуэнтес оказалась в главной роли и другого скандала: на этот раз другое издание обвиняет ее в получении магистерской степени одного из испанских университетов путем обмана.