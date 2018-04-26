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В Сети нашли бабушку-двойника Дональда Трампа

Испанская журналистка Паула Васкес, во время сбора информации для репортажа о последствиях недавнего шторма сделала фото крестьянки Долорес Лейс Антело, которая точь-в-точь похожа на действующего президента США Дональда Трампа.

Снимок тут же подхватили многие интернет-СМИ и пользователи популярных соцсетей.

В Сети нашли бабушку-двойника Дональда Трампа

«Бедная женщина... Но да, сходство невероятное», - прокомментировали изображение микроблогеры из Испании.

Очень быстро личностью Антело заинтересовались во всем мире. Пользователи шутят, что если мотыгу женщины заменить клюшкой для гольфа, то сходство будет более полным.

В Сети нашли бабушку-двойника Дональда Трампа

«Один из них является лидером свободного мира и сидит в Белом доме, а другая живет более скромно в испанской провинции, но они настолько похожи, словно были близнецами, разлученными при рождении», – написал американский журнал Newsweek.

Сама пожилая испанка недоумевает по поводу причины своей популярности и во всем «винит» свой цвет волос. Соседи называют теперь Долорес «двоюродным братом Трампа».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:53
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