В Сети нашли бабушку-двойника Дональда Трампа
Испанская журналистка Паула Васкес, во время сбора информации для репортажа о последствиях недавнего шторма сделала фото крестьянки Долорес Лейс Антело, которая точь-в-точь похожа на действующего президента США Дональда Трампа.
Снимок тут же подхватили многие интернет-СМИ и пользователи популярных соцсетей.
«Бедная женщина... Но да, сходство невероятное», - прокомментировали изображение микроблогеры из Испании.
Очень быстро личностью Антело заинтересовались во всем мире. Пользователи шутят, что если мотыгу женщины заменить клюшкой для гольфа, то сходство будет более полным.
«Один из них является лидером свободного мира и сидит в Белом доме, а другая живет более скромно в испанской провинции, но они настолько похожи, словно были близнецами, разлученными при рождении», – написал американский журнал Newsweek.
Сама пожилая испанка недоумевает по поводу причины своей популярности и во всем «винит» свой цвет волос. Соседи называют теперь Долорес «двоюродным братом Трампа».
Снимок тут же подхватили многие интернет-СМИ и пользователи популярных соцсетей.
«Бедная женщина... Но да, сходство невероятное», - прокомментировали изображение микроблогеры из Испании.
Очень быстро личностью Антело заинтересовались во всем мире. Пользователи шутят, что если мотыгу женщины заменить клюшкой для гольфа, то сходство будет более полным.
«Один из них является лидером свободного мира и сидит в Белом доме, а другая живет более скромно в испанской провинции, но они настолько похожи, словно были близнецами, разлученными при рождении», – написал американский журнал Newsweek.
Сама пожилая испанка недоумевает по поводу причины своей популярности и во всем «винит» свой цвет волос. Соседи называют теперь Долорес «двоюродным братом Трампа».