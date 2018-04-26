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Британка на семейном фото обнаружила руку призрачной утонувшей женщины

В 2011 году семья 28-летней девушки отдыхала на водохранилище Давстон, сделав там много снимков на память. Сейчас британка во время просмотра архивов обнаружила на фото руку призрачной утонувшей женщины.

В сюжете видно, как молодая особа стоит вместе с близкими людьми и друзьями, но тогда кроме 12 человек в этом месте никого не было. Однако сзади четко виднеется бледная конечность, которая указывает пальцем на одного молодого парня. После возвращения назад он умер, хотя никогда не жаловался на здоровье.

Британка на семейном фото обнаружила руку призрачной утонувшей женщины


Потом британка узнала, что в тот день полицейские нашли на берегу тело неизвестной дамы, а вообще местные жители считают водохранилище аномальной зоной. Здесь люди внезапно умирают, но никто не может понять причину таких инцидентов.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:40
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