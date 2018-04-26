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Ольга Рапунцель поддержала критику в адрес супруга от подписчицы

Участница реалити-шоу «Дом-2» обсудила своего мужа Дмитрия Дмитренко с подписчицей. Одна из фанаток жестко раскритиковала супруга Ольги Рапунцель.

Недавний скандал между Татьяной Владимировной Григорьевской и Дмитрием Дмитренко так и не закончился. Ольга хоть и была на стороне супруга, однако теперь пользуется каждым удобным моментом, чтобы раскритиковать его в Сети, общаясь со своими поклонницами.

Ольга Рапунцель поддержала критику в адрес супруга от подписчицы

Так, например, одна из подписчиц решила довольно резко высказаться по отношению к Диме Дмитренко, заявив, что она на месте Оли такого бы выгнала насовсем, ведь он совершенно ничего из себя не представляет. А также девушка посоветовала хорошенько все взвесить, прежде чем принимать его сторону в споре с собственной матерью.

«Я в шоке. Прилетела родная бабушка, чтобы помочь, побыть с ребенком, дать тебе, Оля, восстановиться после родов. А вот это подобие «папаши» решает сама, кто и где будет жить. Я бы уже на фиг послала, пусть к мамаше своей летит, он вообще ничего из себя не представляет. Но мать бы я не променяла. Подумай, Оля, 100 раз, ведь он никогда не будет хорошим мужем и отцом!», — высказалась пользовательница Сети.

Вместо того, чтобы дать отпор возмущенной советчице, Ольга с радостью ее поддержала, отметив, что она очень надеется, что Дмитренко подумает и изменит свое мнение, однако люди не меняются. Ольга также полностью согласилась с подписчицей, что поведение супруга неправильно и просто глупо. После этого пользователи Сети возмутились уже поведением участницы телестройки.

Ольга Рапунцель поддержала критику в адрес супруга от подписчицы

Некоторые отметили, что Оле, раз уж она изображает любовь с Дмитренко, стоит поучиться уважению к мужу у Карины Кокс. Ведь, когда той начали жаловаться на ее избранника, сравнившего Ольгу Бузову с собакой, девушка не стала церемониться с фолловерами, а просто заявила, что все, кто напишет плохо о ее супруге, сразу же отправятся в бан.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:50
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