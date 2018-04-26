В Kite пользователям предлагают самостоятельно собрать смартфон
На краудфандинговой площадке Kickstarter появился проект Kite, который предлагает пользователям самостоятельно собирать смартфоны. Таким образом, покупатель сможет приобрести набор со всеми необходимыми инструментами и компонентами, чтобы потом самостоятельно собрать устройство.
В Сети появился видеоролик, на котором разработчики Kite продемонстрировали принцип работы своего нового проекта. На данный момент собираются финансовые средства для сборки более мощного устройства, которой должны оснастить 5-дюймовым дисплеем и процессором Snapdragon 450. Тыльная камера у этого девайса предложит 12 Мп разрешения. Объем оперативной и встроенной памяти будет находиться на уровне 2 и 16 Гб соответственно. Емкость аккумулятора у такого смартфона составит 3 тысяч мАч.
В целом новое предложение позволит каждому пользователю самостоятельно совершенствовать устройство путем добавления более новых и мощных компонентов. Благодаря такому подходу человек сможет больше узнать об устройстве мобильного девайса.
В Сети появился видеоролик, на котором разработчики Kite продемонстрировали принцип работы своего нового проекта. На данный момент собираются финансовые средства для сборки более мощного устройства, которой должны оснастить 5-дюймовым дисплеем и процессором Snapdragon 450. Тыльная камера у этого девайса предложит 12 Мп разрешения. Объем оперативной и встроенной памяти будет находиться на уровне 2 и 16 Гб соответственно. Емкость аккумулятора у такого смартфона составит 3 тысяч мАч.
В целом новое предложение позволит каждому пользователю самостоятельно совершенствовать устройство путем добавления более новых и мощных компонентов. Благодаря такому подходу человек сможет больше узнать об устройстве мобильного девайса.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:30