В Kite пользователям предлагают самостоятельно собрать смартфон

В Сети появился видеоролик, на котором разработчики Kite продемонстрировали принцип работы своего нового проекта. На данный момент собираются финансовые средства для сборки более мощного устройства, которой должны оснастить 5-дюймовым дисплеем и процессором Snapdragon 450. Тыльная камера у этого девайса предложит 12 Мп разрешения. Объем оперативной и встроенной памяти будет находиться на уровне 2 и 16 Гб соответственно. Емкость аккумулятора у такого смартфона составит 3 тысяч мАч.В целом новое предложение позволит каждому пользователю самостоятельно совершенствовать устройство путем добавления более новых и мощных компонентов. Благодаря такому подходу человек сможет больше узнать об устройстве мобильного девайса.