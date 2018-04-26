Светящийся “внеземной червь” и НЛО были сняты на видео в чилийском городе Уэнталеукене
Пользователи сетей увидели видео, опубликованное исследователем Скоттом Уорингом. Свидетель события из чилийского города Уэнталеукене запечатлел на камеру светящегося “внеземного червя” и НЛО среди грозовых туч.
Мужчина заметил странные события на закате, после чего был шокирован огромным сгустком света, который извивался перед его глазами на большой высоте. Затем к этому созданию стала приближаться летающая тарелка, имеющая внушительные размеры, которая забрала необычного пассажира и скрылась в воздухе.
Пользователи испытали небольшое потрясение после просмотра сюжета, а скептики сразу стали упоминать о монтаже с потрясающими спецэффектами. Однако эксперты подтвердили подлинность материалов, да и многие люди тоже не сомневаются, что пришельцы могут показывать свои технологии перед глобальными изменениями на Земле.
Мужчина заметил странные события на закате, после чего был шокирован огромным сгустком света, который извивался перед его глазами на большой высоте. Затем к этому созданию стала приближаться летающая тарелка, имеющая внушительные размеры, которая забрала необычного пассажира и скрылась в воздухе.
Пользователи испытали небольшое потрясение после просмотра сюжета, а скептики сразу стали упоминать о монтаже с потрясающими спецэффектами. Однако эксперты подтвердили подлинность материалов, да и многие люди тоже не сомневаются, что пришельцы могут показывать свои технологии перед глобальными изменениями на Земле.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:53