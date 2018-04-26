Светящийся “внеземной червь” и НЛО были сняты на видео в чилийском городе Уэнталеукене

Мужчина заметил странные события на закате, после чего был шокирован огромным сгустком света, который извивался перед его глазами на большой высоте. Затем к этому созданию стала приближаться летающая тарелка, имеющая внушительные размеры, которая забрала необычного пассажира и скрылась в воздухе.Пользователи испытали небольшое потрясение после просмотра сюжета, а скептики сразу стали упоминать о монтаже с потрясающими спецэффектами. Однако эксперты подтвердили подлинность материалов, да и многие люди тоже не сомневаются, что пришельцы могут показывать свои технологии перед глобальными изменениями на Земле.