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Анастасия Костенко очаровала фанатов свежим фото

В Instagram супруги футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко появилось новое фото, которое буквально очаровало ее поклонников.

Настя позирует в розовом обтягивающем платье на бретельках, которое четко обрисовывает ее беременный живот. В руках у модели красная роза.

Анастасия Костенко очаровала фанатов свежим фото

«It’s a girl». Оказывается, сегодня и правда День Дочери! Я и не знала о таком празднике до тех пор, пока не поздравили. С праздником всех дочерей», - подписала публикацию Костенко-Тарасова.

Также Анастасия «заметила, что песня Юлианы Карауловой «Лети за мной» нравится и ее «маленькому сердечку».

В обсуждении снимка фолловеры практически единодушно отметили нежность, красоту и очарование Анастасии Тарасовой.

И хотя молодая женщина намекает на женский пол ее будущего ребенка, «знатоки» заверяют, что живот у нее как «на мальчика» и предполагают, что будущие родители умышленно вводят пользователей в заблуждение.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:32
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