Анастасия Костенко очаровала фанатов свежим фото
В Instagram супруги футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко появилось новое фото, которое буквально очаровало ее поклонников.
Настя позирует в розовом обтягивающем платье на бретельках, которое четко обрисовывает ее беременный живот. В руках у модели красная роза.
«It’s a girl». Оказывается, сегодня и правда День Дочери! Я и не знала о таком празднике до тех пор, пока не поздравили. С праздником всех дочерей», - подписала публикацию Костенко-Тарасова.
Также Анастасия «заметила, что песня Юлианы Карауловой «Лети за мной» нравится и ее «маленькому сердечку».
В обсуждении снимка фолловеры практически единодушно отметили нежность, красоту и очарование Анастасии Тарасовой.
И хотя молодая женщина намекает на женский пол ее будущего ребенка, «знатоки» заверяют, что живот у нее как «на мальчика» и предполагают, что будущие родители умышленно вводят пользователей в заблуждение.
Настя позирует в розовом обтягивающем платье на бретельках, которое четко обрисовывает ее беременный живот. В руках у модели красная роза.
«It’s a girl». Оказывается, сегодня и правда День Дочери! Я и не знала о таком празднике до тех пор, пока не поздравили. С праздником всех дочерей», - подписала публикацию Костенко-Тарасова.
Также Анастасия «заметила, что песня Юлианы Карауловой «Лети за мной» нравится и ее «маленькому сердечку».
В обсуждении снимка фолловеры практически единодушно отметили нежность, красоту и очарование Анастасии Тарасовой.
И хотя молодая женщина намекает на женский пол ее будущего ребенка, «знатоки» заверяют, что живот у нее как «на мальчика» и предполагают, что будущие родители умышленно вводят пользователей в заблуждение.