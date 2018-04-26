Анастасия Костенко очаровала фанатов свежим фото

Настя позирует в розовом обтягивающем платье на бретельках, которое четко обрисовывает ее беременный живот. В руках у модели красная роза., - подписала публикацию Костенко-Тарасова.Также Анастасия «заметила, что песня Юлианы Карауловой «Лети за мной» нравится и ее «маленькому сердечку».В обсуждении снимка фолловеры практически единодушно отметили нежность, красоту и очарование Анастасии Тарасовой.И хотя молодая женщина намекает на женский пол ее будущего ребенка, «знатоки» заверяют, что живот у нее как «на мальчика» и предполагают, что будущие родители умышленно вводят пользователей в заблуждение.