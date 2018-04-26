Puma собирается выпускать смарт-часы под собственным брендом

Сообщается, что договор между Puma и Fossil будет действителен до 2028 года. Таким образом, можно предположить, что под брендом первой компании выйдет множество подобных девайсов.Так как никакой информации о будущих часах еще нет, то экспертам очень сложно что-либо утверждать. Тем не менее, многие предполагают, что смарт-устройство получит операционную систему Wear OS.В скором времени конкуренция между Puma, Nike и Adidas появится и в области носимой электроники. Напомним, что две последние компании уже давно работают в этой нише, но для них тоже работают специалисты других предприятий.