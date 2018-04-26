Сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева отказывается ходить в садик
Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова пожаловалась поклонникам на своего сына Даниэля.
Несмотря на то, что соблазнительная блондинка уже давно покинула Периметр телестройки, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день Евгения обновляет личный микроблог, наполняя его свежими фотографиями и видеороликами, под некоторыми из которых рассказывает о своей жизни и любимом сыне от бывшего супруга Антона Гусева.
Несколько часов назад Феофилактова опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый снимок, на котором она запечатлена в компании своего наследника. Под фото Женя довольно неожиданно принялась жаловаться на Даниэля и его нежелание посещать детский сад.
«В последнее время какая-то беда. Даниэльчик говорит, что не хочет ходить в сад. На вопрос: «Почему?» Отвечает: «Что там не вкусно кормят (хотя меню в садике замечательное), что приходится самому одеваться на прогулку и ещё спать в тихий час! Я понимаю, что это абсурд. В садике прекрасные воспитатели и преподаватели. И понятное дело, все его доводы связаны лишь только с тем, чтобы остаться с мамулей дома. Но все-таки, каждое утро теперь просыпаемся в сад со скандалом..», - разоткровенничалась экс-звезда «Дома-2» с подписчиками.
Нужно сказать, что большое количество пользователей Сети принялись давать Евгении советы и делиться своим опытом. Некоторые посоветовали Феофилактовой в срочном порядке сменить детский садик, в который ходит ее сын, намекнув, что в заведении могут обращаться с детьми неподобающе, а некоторые попросили Женю не торопить события и просто немного подождать, пока малыш привыкнет.