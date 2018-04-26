Сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева отказывается ходить в садик

«В последнее время какая-то беда. Даниэльчик говорит, что не хочет ходить в сад. На вопрос: «Почему?» Отвечает: «Что там не вкусно кормят (хотя меню в садике замечательное), что приходится самому одеваться на прогулку и ещё спать в тихий час! Я понимаю, что это абсурд. В садике прекрасные воспитатели и преподаватели. И понятное дело, все его доводы связаны лишь только с тем, чтобы остаться с мамулей дома. Но все-таки, каждое утро теперь просыпаемся в сад со скандалом..», - разоткровенничалась экс-звезда «Дома-2» с подписчиками.

Несмотря на то, что соблазнительная блондинка уже давно покинула Периметр телестройки, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день Евгения обновляет личный микроблог, наполняя его свежими фотографиями и видеороликами, под некоторыми из которых рассказывает о своей жизни и любимом сыне от бывшего супруга Антона Гусева.Несколько часов назад Феофилактова опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый снимок, на котором она запечатлена в компании своего наследника. Под фото Женя довольно неожиданно принялась жаловаться на Даниэля и его нежелание посещать детский сад.Нужно сказать, что большое количество пользователей Сети принялись давать Евгении советы и делиться своим опытом. Некоторые посоветовали Феофилактовой в срочном порядке сменить детский садик, в который ходит ее сын, намекнув, что в заведении могут обращаться с детьми неподобающе, а некоторые попросили Женю не торопить события и просто немного подождать, пока малыш привыкнет.