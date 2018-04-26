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Настя Каменских порадовала поклонников интимным фото

Известная певица Настя Каменских отметила особенную дату. Несколько дней назад ее бренду NKSport исполнился один год.

Настя Каменских порадовала поклонников интимным фото

В честь такого события, на странице компании опубликовали пикантную фотографию Насти в купальнике. На снимке звезда запечатлена, стоя спиной к камере и отпятив свою пятую точку.

Поклонники пришли в восторг от такой одновременно в меру откровенной и шикарной фотографии, заявив, что Настя очень удачно заняла нишу, создавая одежду для женщин, не стремящихся к весу в 45 килограмм.

Настя Каменских порадовала поклонников интимным фото
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:27
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