Настя Каменских порадовала поклонников интимным фото

В честь такого события, на странице компании опубликовали пикантную фотографию Насти в купальнике. На снимке звезда запечатлена, стоя спиной к камере и отпятив свою пятую точку.Поклонники пришли в восторг от такой одновременно в меру откровенной и шикарной фотографии, заявив, что Настя очень удачно заняла нишу, создавая одежду для женщин, не стремящихся к весу в 45 килограмм.