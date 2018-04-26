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LG G7 ThinQ прошел тесты на Geekbench

В Сети появились результаты смартфона LG G7 ThinQ, который прошел тестирования на базе бенчмарка Geekbench. Устройство покажут 2 мая, а начальная стоимость новинки должна составить 900 долларов.

LG G7 ThinQ прошел тесты на Geekbench


Смартфон LG G7 ThinQ оснащен 8-ядерным процессором Snapdragon 845, тактовая частота работы которого составляет 1,8 ГГц. Помимо этого стоит выделить 4 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 8.0 Oreo. Таким образом, в одноядерном тесте телефон смог набрать 2312 баллов, а при взаимодействии всех ядер показатель составит 8979 баллов.

До этого уже сообщалось, что LG G7 ThinQ получит 6,1-дюймовый экран IPS с разрешением 3К. Также в девайсе должен появиться накопитель на 64 Гб, сдвоенная тыльная камера на 16 Мп, разъем USB Type-C и аккумулятор с поддержкой функции Qi. Несмотря на установку нового типа разъема, в корпусе останется порт 3,5 мм.

Корпус новинки будет защищен по стандарту IP68. Для беспроводной связи в устройстве найдутся модули 4G VoLTE, Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi 802.11ac, NFC, A-GPS, GPS и ГЛОНАСС.
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Технологии / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:23
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