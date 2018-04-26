Пользователи Сети считают, что Ольга Бузова создает финансовую пирамиду
Всем уже известно, что Ольга Бузова решила заняться криптовалютой. Знаменитая телеведущая «Дома-2» запустила свой проект Buzcoin, предварительная продажа которого стартовала еще несколько лет назад.
Теледива заявила, что планирует создать собственную империю, а затем стать лидером среди рынков криптовалют.
Однако в первые же дни после начала продаж злоумышленники решили обогатиться за ее счёт, рассылая владельцам мобильных кошельков сообщения с просьбой написать данные своих учетных записей. В конечном итоге пострадало огромное количество людей, которые сделали вложения в Бузкоины.
Разработчики команды Buzar позже сообщили, что от их имени работали мошенники, но сейчас проблема устранена. Всем пострадавшим обещали вернуть деньги, дабы не портить начало огромного проекта, стартовавшего с плохой ноты.
Тем временем, несмотря ни на что, критики решили сравнить ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову со знаменитым аферистом Сергеем Мавроди, который в своё время оставил без гроша миллионы людей.
Теледива заявила, что планирует создать собственную империю, а затем стать лидером среди рынков криптовалют.
Однако в первые же дни после начала продаж злоумышленники решили обогатиться за ее счёт, рассылая владельцам мобильных кошельков сообщения с просьбой написать данные своих учетных записей. В конечном итоге пострадало огромное количество людей, которые сделали вложения в Бузкоины.
Разработчики команды Buzar позже сообщили, что от их имени работали мошенники, но сейчас проблема устранена. Всем пострадавшим обещали вернуть деньги, дабы не портить начало огромного проекта, стартовавшего с плохой ноты.
Тем временем, несмотря ни на что, критики решили сравнить ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову со знаменитым аферистом Сергеем Мавроди, который в своё время оставил без гроша миллионы людей.