АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы под водой: Вредители нашей планеты или посланники внеземных цивилизаций
EUR 75.33 USD 61.75
Курс валют на 26.04.2018

Пользователи Сети считают, что Ольга Бузова создает финансовую пирамиду

Всем уже известно, что Ольга Бузова решила заняться криптовалютой. Знаменитая телеведущая «Дома-2» запустила свой проект Buzcoin, предварительная продажа которого стартовала еще несколько лет назад.

Пользователи Сети считают, что Ольга Бузова создает финансовую пирамиду

Теледива заявила, что планирует создать собственную империю, а затем стать лидером среди рынков криптовалют.

Однако в первые же дни после начала продаж злоумышленники решили обогатиться за ее счёт, рассылая владельцам мобильных кошельков сообщения с просьбой написать данные своих учетных записей. В конечном итоге пострадало огромное количество людей, которые сделали вложения в Бузкоины.

Разработчики команды Buzar позже сообщили, что от их имени работали мошенники, но сейчас проблема устранена. Всем пострадавшим обещали вернуть деньги, дабы не портить начало огромного проекта, стартовавшего с плохой ноты.

Тем временем, несмотря ни на что, критики решили сравнить ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову со знаменитым аферистом Сергеем Мавроди, который в своё время оставил без гроша миллионы людей.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:08
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Самаре сексуально-озабоченный мужчина атаковал
Пользователи Сети считают, что Ольга Бузова
Ученые: Четырехдневное голодание поможет людям
Экс-участнице «Дома-2» Ольге Ветер так и не
Пришельцы под водой: Вредители нашей планеты или
Дебетовая карта домой или в офис: Московский
Эксперты Роспотребнадзора дали совет, как выбрать
Зрители «Дома-2» уверены, что Маргарите
Физики определили влияние на цельность одежды сил
Официальная статистика: Число экономящих на еде
Ученые: Ибупрофен, диклофенак и некоторые
Ксению Собчак обвинили в богохульстве за фразу о
МКБ представит возможность попробовать платежные
Учёные: Нехватка воды способна вызвать у мужчин
Участница «Холостяк» Дарья Клюкина в Москве
Instagram разрешил пользователям скачивать архив
Александра Черно насмешила телезрителей
Антон Гусев к 30 годам хочет уехать жить за
Ученые: Пищевая сода может быстро избавить
Юрий Лоза снова прошелся по Ольге Бузовой и ее
Во Владикавказе афишам с изображением Ольги
Учёные из США научились управлять снами для
Путешественница во времени из 3800 года показала
Глава секретной службы США заявил о существовании
Учёные нашли в долине реки Нил останки лошади,
Ученые: На Марсе обнаружены остатки древней грязи
Ученые: Сверхмассивные черные дыры странствуют по
Финляндия прекратит эксперимент по выплате
В сингапурском зоопарке умер единственный в мире
Рассеивание света способно связать холодные атомы
Просмотреть все новости