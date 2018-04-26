27 апреля в России стартуют продажи смартфона Oppo F7

Смартфон обладает безрамочным дисплеем и модным на сегодняшний день вырезом в верхней части дисплея. В первую очередь данное устройство должно понравиться любителям селфи-снимков. Фронтальная камера обладает разрешением в 25 Мп и опцией ИИ для улучшения качества фото. Помимо этого она сканирует лицо пользователя для разблокировки системы.Экран Oppo F7 имеет 6,23-дюймовую диагональ с разрешением 2280 x 1080 пикселей. За работоспособность будет отвечать процессор MediaTek Helio P60 с восемью ядрами, который дополняют модули ОЗУ на 4 или 6 Гб и накопители на 64 и 128 Гб. Максимальный объем встроенной памяти 256 Гб.Помимо этого телефон располагает тыльной камерой на 16 МП, датчиком сканирования подушечки пальца, модемами связи 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2 и GPS, а также операционной системой Android 8.1 Oreo на основе ColorOS 5.0 и батареей с емкостью 3400 мАч.