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27 апреля в России стартуют продажи смартфона Oppo F7

С завтрашнего дня в России начнутся продажи нового смартфона Oppo F7. Сообщается, что заявленная стоимость девайса составит 22 990 рублей.

27 апреля в России стартуют продажи смартфона Oppo F7


Смартфон обладает безрамочным дисплеем и модным на сегодняшний день вырезом в верхней части дисплея. В первую очередь данное устройство должно понравиться любителям селфи-снимков. Фронтальная камера обладает разрешением в 25 Мп и опцией ИИ для улучшения качества фото. Помимо этого она сканирует лицо пользователя для разблокировки системы.

Экран Oppo F7 имеет 6,23-дюймовую диагональ с разрешением 2280 x 1080 пикселей. За работоспособность будет отвечать процессор MediaTek Helio P60 с восемью ядрами, который дополняют модули ОЗУ на 4 или 6 Гб и накопители на 64 и 128 Гб. Максимальный объем встроенной памяти 256 Гб.

Помимо этого телефон располагает тыльной камерой на 16 МП, датчиком сканирования подушечки пальца, модемами связи 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2 и GPS, а также операционной системой Android 8.1 Oreo на основе ColorOS 5.0 и батареей с емкостью 3400 мАч.
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dzen / Технологии / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:37
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