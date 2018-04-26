Экс-участнице «Дома-2» Ольге Ветер так и не отдали квартиру, которую она выиграла в конкурсе «Человек года»

«Отвечаю на самый популярный вопрос на счет квартиры. Я ее не получила, сроки откладывали уже миллион раз, теперь вот обещают в конце апреля.. Просто в этом плане мне повезло меньше, чем другим победителям, которые получили квартиры сразу же. Когда я выиграла квартиру, ее еще в помине не было, а мне показывали совершенно другой дом, и кстати я была уверена, что в том доме и есть моя квартира.. Ну да ладно, можно много что говорить, но я пока помолчу.. Пока что..». – высказалась Ольга Ветер своим подписчикам.

Прошло уже больше двух лет с того момента, как экс-звезда телестройки стала счастливой обладательницей собственного жилища в столице. Отметим, что квадратные метры стоили Ветер очень дорого – потрепанных нервов и разрушенной семьи. Только вот москвичкой Ольга стала, как выяснилось, только на словах.Ни для кого не является секретом, что сразу героине никто не вручил ключи от выигранной квартиры. Оказывается, что уже больше двух лет Ветер только и ждет, когда ей позволят заселиться в собственное жилище.И это при том, что Никита Кузнецов и Дарина Маркина, которые выиграли в одном из конкурсов телепроекта год назад, уже не только получились те самые ключи, но и успели сделать в квартире ремонт и заселиться в нее.Нужно ли удивляться тому, почему телезрители просто-таки закидали Ольгу вопросами по поводу выигрыша. Правда порадовать своих преданных поклонников Ветер так и не удалось. По словам красавицы, ее уже утомило ждать ту самую столичную недвижимость, сроки с получением которой постоянно переносятся.Несколько дней назад бывшая участница реалити написала в личном микроблоге пост, в котором и рассказала, как обстоят дела с получением выигранной квартиры.