АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы под водой: Вредители нашей планеты или посланники внеземных цивилизаций
EUR 75.33 USD 61.75
Курс валют на 26.04.2018

Экс-участнице «Дома-2» Ольге Ветер так и не отдали квартиру, которую она выиграла в конкурсе «Человек года»

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Ветер решила ответить многочисленным поклонникам на вопросы, которые касаются недвижимости выигранной в конкурсе «Человек года» два года назад.

Прошло уже больше двух лет с того момента, как экс-звезда телестройки стала счастливой обладательницей собственного жилища в столице. Отметим, что квадратные метры стоили Ветер очень дорого – потрепанных нервов и разрушенной семьи. Только вот москвичкой Ольга стала, как выяснилось, только на словах.

Экс-участнице «Дома-2» Ольге Ветер так и не отдали квартиру, которую она выиграла в конкурсе «Человек года»

Ни для кого не является секретом, что сразу героине никто не вручил ключи от выигранной квартиры. Оказывается, что уже больше двух лет Ветер только и ждет, когда ей позволят заселиться в собственное жилище.

И это при том, что Никита Кузнецов и Дарина Маркина, которые выиграли в одном из конкурсов телепроекта год назад, уже не только получились те самые ключи, но и успели сделать в квартире ремонт и заселиться в нее.

Нужно ли удивляться тому, почему телезрители просто-таки закидали Ольгу вопросами по поводу выигрыша. Правда порадовать своих преданных поклонников Ветер так и не удалось. По словам красавицы, ее уже утомило ждать ту самую столичную недвижимость, сроки с получением которой постоянно переносятся.

Экс-участнице «Дома-2» Ольге Ветер так и не отдали квартиру, которую она выиграла в конкурсе «Человек года»

Несколько дней назад бывшая участница реалити написала в личном микроблоге пост, в котором и рассказала, как обстоят дела с получением выигранной квартиры.

«Отвечаю на самый популярный вопрос на счет квартиры. Я ее не получила, сроки откладывали уже миллион раз, теперь вот обещают в конце апреля.. Просто в этом плане мне повезло меньше, чем другим победителям, которые получили квартиры сразу же. Когда я выиграла квартиру, ее еще в помине не было, а мне показывали совершенно другой дом, и кстати я была уверена, что в том доме и есть моя квартира.. Ну да ладно, можно много что говорить, но я пока помолчу.. Пока что..». – высказалась Ольга Ветер своим подписчикам.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 09:02
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Самаре сексуально-озабоченный мужчина атаковал
Пользователи Сети считают, что Ольга Бузова
Ученые: Четырехдневное голодание поможет людям
Экс-участнице «Дома-2» Ольге Ветер так и не
Пришельцы под водой: Вредители нашей планеты или
Дебетовая карта домой или в офис: Московский
Эксперты Роспотребнадзора дали совет, как выбрать
Зрители «Дома-2» уверены, что Маргарите
Физики определили влияние на цельность одежды сил
Официальная статистика: Число экономящих на еде
Ученые: Ибупрофен, диклофенак и некоторые
Ксению Собчак обвинили в богохульстве за фразу о
МКБ представит возможность попробовать платежные
Учёные: Нехватка воды способна вызвать у мужчин
Участница «Холостяк» Дарья Клюкина в Москве
Instagram разрешил пользователям скачивать архив
Александра Черно насмешила телезрителей
Антон Гусев к 30 годам хочет уехать жить за
Ученые: Пищевая сода может быстро избавить
Юрий Лоза снова прошелся по Ольге Бузовой и ее
Во Владикавказе афишам с изображением Ольги
Учёные из США научились управлять снами для
Путешественница во времени из 3800 года показала
Глава секретной службы США заявил о существовании
Учёные нашли в долине реки Нил останки лошади,
Ученые: На Марсе обнаружены остатки древней грязи
Ученые: Сверхмассивные черные дыры странствуют по
Финляндия прекратит эксперимент по выплате
В сингапурском зоопарке умер единственный в мире
Рассеивание света способно связать холодные атомы
Просмотреть все новости