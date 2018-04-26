Елена Летучая выразила недовольство новой ведущей «Ревизорро»

Что касается Ольги Романовской, экс-участницы «ВИА Гры», то Летучая смело заявила, что певица не годится на роль ведущей, к тому же она долго на передаче не продержалась. А Настасья Самбурская – просто актриса, которая исполняет роль. На данный момент «Ревизорро» не имеет таких рейтингов как при самой Елене Летучей. Обо все этом журналистка и экс-ведущая популярного шоу рассказала в своем интервью для YouTube – канала Дмитрия Левицкого.Елена также рассказала, что работать на телешоу было непросто. Во время первых съемок она испытывала и смятение, и страх. Но она точно знала, что цель передачи – улучшение качества услуг.Программа «Ревизорро» появилась на ТВ в 2014 году. Целых два года Летучая беспристрастно исследовала все рестораны и отели России в поисках каких-либо нарушений или же недобросовестном оказании услуг. За свою работу журналистка получила в 2016 году премию ТЭФИ за победу в номинации «Журналистское расследование».