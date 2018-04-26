АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы под водой: Вредители нашей планеты или посланники внеземных цивилизаций
EUR 75.33 USD 61.75
Курс валют на 26.04.2018

Елена Летучая выразила недовольство новой ведущей «Ревизорро»

Елена Летучая, экс-ведущая программы «Ревизорро» выразила недовольство ее новой ведущей. Журналистка в одном из своих недавних интервью заявила, что искренне болеет за популярное телешоу.

Елена Летучая выразила недовольство новой ведущей «Ревизорро»


Что касается Ольги Романовской, экс-участницы «ВИА Гры», то Летучая смело заявила, что певица не годится на роль ведущей, к тому же она долго на передаче не продержалась. А Настасья Самбурская – просто актриса, которая исполняет роль. На данный момент «Ревизорро» не имеет таких рейтингов как при самой Елене Летучей. Обо все этом журналистка и экс-ведущая популярного шоу рассказала в своем интервью для YouTube – канала Дмитрия Левицкого.

Елена также рассказала, что работать на телешоу было непросто. Во время первых съемок она испытывала и смятение, и страх. Но она точно знала, что цель передачи – улучшение качества услуг.

Программа «Ревизорро» появилась на ТВ в 2014 году. Целых два года Летучая беспристрастно исследовала все рестораны и отели России в поисках каких-либо нарушений или же недобросовестном оказании услуг. За свою работу журналистка получила в 2016 году премию ТЭФИ за победу в номинации «Журналистское расследование».
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 10:37
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые создали материал для быстрой печати
Ольга Бузова этой ночью записывала новый хит о
Банк Morgan Stanley ожидает падения рубля до 66
Елена Летучая выразила недовольство новой ведущей
«Газпроме» готов построить третий «Северный поток»
Планета Нибиру была замечена исследователями
Хейтеры сравнили Ольгу Бузову со злой мачехой из
Священник после просмотра фильма “Американский
Мама Ольги Рапунцель возвращается на реалити-шоу
В Ростовской области обнаружена дорога возрастом
Саймон Марданшин возвращается на «Дом-2»
Лабрадор экс-мужа Ольги Бузовой набирает
Ковчег Завета: Секретный артефакт был создан
Канье Уэст враждует с Крис Дженнер
В Сети нашли бабушку-двойника Дональда Трампа
Ольга Рапунцель поддержала критику в адрес
Дети из Орска разгромили 70 памятников на
27 апреля в России стартуют продажи смартфона
Анастасия Костенко очаровала фанатов свежим фото
Twitter изменил политику защиты личных
Сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева
Настя Каменских порадовала поклонников интимным
Российский аналитик объявил, что в строительстве
В Самаре сексуально-озабоченный мужчина атаковал
Пользователи Сети считают, что Ольга Бузова
Ученые: Четырехдневное голодание поможет людям
Экс-участнице «Дома-2» Ольге Ветер так и не
Пришельцы под водой: Вредители нашей планеты или
Дебетовая карта домой или в офис: Московский
Эксперты Роспотребнадзора дали совет, как выбрать
Просмотреть все новости