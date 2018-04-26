Дебетовая карта домой или в офис: Московский Кредитный банк запускает специальный сервис по доставке банковских карт

Косяков Алексей, являющийся заместителем председателя правления МКБ, поведал, что данная услуга позволяет клиентам сэкономить личное время на поход в офис. Сейчас дебетовая карта Московского Кредитного банка доступна попросту в два счета. Во-первых - необходимо на сайте банка заполнить онлайн-форму, во-вторых - получить карту. За первый год пользования картой комиссия будет списана через тридцать дней после выдачи на руки карты при осуществлении расходной операции.При этом клиентам, в свою очередь, будет доступен бесплатный онлайн-банк Московского Кредитного банка, а также мобильное приложение Мобайл МКБ. Снимать наличные средства можно в каждом из 1 100 банкоматов МКБ, и в банкоматах банков-партнеров. Карту можно пополнить через каждый из 6 300 терминалов Московского Кредитного банка, основным владельцем которого является бизнесмен Роман Авдеев. На получение карты можно заполнить заявку на сайте данного банка.