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Дебетовая карта домой или в офис: Московский Кредитный банк запускает специальный сервис по доставке банковских карт

Чтобы оформить дебетовую карту Коммерческого Банка ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» достаточно на сайте данного банка заполнить онлайн-заявку, пишет «Соловей.Инфо». Можно заказать карту платежных систем Visa, а также Mastercard, категории Platinum, Gold, Standart и Classic. Карту доставят в офис или домой. Доставка карт по Москве, а также Московской области осуществляется бесплатно. Срок доставки - до трех рабочих дней.
Дебетовая карта домой или в офис: Московский Кредитный банк запускает специальный сервис по доставке банковских карт

Косяков Алексей, являющийся заместителем председателя правления МКБ, поведал, что данная услуга позволяет клиентам сэкономить личное время на поход в офис. Сейчас дебетовая карта Московского Кредитного банка доступна попросту в два счета. Во-первых - необходимо на сайте банка заполнить онлайн-форму, во-вторых - получить карту. За первый год пользования картой комиссия будет списана через тридцать дней после выдачи на руки карты при осуществлении расходной операции.

При этом клиентам, в свою очередь, будет доступен бесплатный онлайн-банк Московского Кредитного банка, а также мобильное приложение Мобайл МКБ. Снимать наличные средства можно в каждом из 1 100 банкоматов МКБ, и в банкоматах банков-партнеров. Карту можно пополнить через каждый из 6 300 терминалов Московского Кредитного банка, основным владельцем которого является бизнесмен Роман Авдеев. На получение карты можно заполнить заявку на сайте данного банка.
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 08:49
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