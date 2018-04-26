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Российский аналитик объявил, что в строительстве «Северного потока – 3» нет необходимости

Специалисты "Газпрома" предложили европейцам содействовать строительству третьей ветки газопровода по проекту "Северный поток". Эксперт Александр Хуршудов сказал об этом предложении, как о перспективном, но еще 5 лет не актуальным.

Александр Медведев, заместитель председателя правления "Газпрома" объявил о возможном строительстве "Северного потока – 3". Однако, по словам топ-менеджера - это произойдет только в том случае, если европейцы объявят о такой необходимости, подкрепив свое желание контрактами.

Российский аналитик объявил, что в строительстве «Северного потока – 3» нет необходимости


Это заявление прокомментировал эксперт отрасли Александр Хуршудов, сказав, что в настоящее время это только своеобразная разведка, потому что и по "Северному потоку – 2" еще не все вопросы решены, а первая ветка не загружена на полную мощность. Особые опасения у российского монополиста могут вызвать перспективные поставки из Израиля, Египта и уже существующие из Алжира и Нигерии. Также Израиль договорился с Грецией о прокладке газопровода в Европу с крупнейшего месторождения на шельфе Средиземного моря.
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dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 09:23
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