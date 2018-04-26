Зрители «Дома-2» уверены, что Маргарите Овсянниковой подняли зарплату

Недавно обворожительная блондинка прилетела в Москву с Сейшельских островов. Маргарита сразу же заявила коллективу телестройки, что начала задумываться о том, чтобы покинуть проект. По словам девушки, ее очень расстраивает то, что она так и не встретила свою вторую половинку в Периметре, поэтому хочет попытать удачу вне его.Вот только после того, как Овсянникову отпустили на несколько дней на выходные, участница довольно резко поменяла свое решение об уходе. Марго решила остаться на реалити.Многочисленные зрители телешоу принялись предполагать, что же именно повлияло на решение героини. Некоторые уверены, что Маргарита попросту получила от администрации «Дома-2» очень заманчивое предложение, от которого она не смогла отказаться.На данный момент буквально все поклонники телестройки говорят о том, что Овсянниковой значительно повысили зарплату на проекта, а также пообещали сделать все возможное для того, чтобы отбелить ее не очень хорошую репутации. Именно поэтому Марго и согласилась остаться на шоу.Нужно сказать, что на не так давно блондинке начали приписывать романтическую связь с бывшим участником «Дома-2» Антоном Шоки. Фанаты реалити-шоу убеждены, что молодые люди не просто так встретились за Периметром, чтобы помириться, но и договорились о продолжении отношений, которые у них начались еще на Сейшелах.Правда это или нет, пока говорить рано. Ведь Маргарита отказывается отвечать на вопросы, которые касаются ее зарплаты на проекте и личных отношений вне его.