Канье Уэст враждует с Крис Дженнер

По информации от западных СМИ, у Канье Уэста напряженные отношения с матерью Ким Кардашьян Крис Дженнер. У них с тещей было несколько горячих конфликтов. По мнению Крис, муж ее дочери ведет себя странно, а она всего лишь пытается ему помочь. Все очень переживают за Канье.Более того, всех настораживают странные философские изречения, которые он стал публиковать в соцсетях после того, как восстановился после депрессии. Кроме того, Канье Уэст полностью посвящен работе, новым проектам, а все это довольно сильно изматывает не только его самого, но и его близких.