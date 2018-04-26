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Канье Уэст враждует с Крис Дженнер

После того, как Канье Уэст оправился после перенесенного им нервного срыва осенью 2016 года, он благополучно вернулся к работе. Однако сложный период в жизни рэпера, по информации инсайдеров, сложный период очень изменил его. Супруг Ким Кардашьян перестал общаться несколькими близкими людьми, а с Крис Дженнер и вовсе враждует.

Канье Уэст враждует с Крис Дженнер


По информации от западных СМИ, у Канье Уэста напряженные отношения с матерью Ким Кардашьян Крис Дженнер. У них с тещей было несколько горячих конфликтов. По мнению Крис, муж ее дочери ведет себя странно, а она всего лишь пытается ему помочь. Все очень переживают за Канье.

Более того, всех настораживают странные философские изречения, которые он стал публиковать в соцсетях после того, как восстановился после депрессии. Кроме того, Канье Уэст полностью посвящен работе, новым проектам, а все это довольно сильно изматывает не только его самого, но и его близких.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 09:56
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