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Особая версия седана Jaguar XJ выйдет в честь 50-летия модели

В компании Jaguar готовят к презентации юбилейный седан XJ, в названии которого появится число «50». Автомобиль будет посвящён 50-летнему юбилею люксовой модели.

Особая версия седана Jaguar XJ выйдет в честь 50-летия модели


Юбилейную версию седана Jaguar XJ50 будут реализовывать на европейском рынке. Автомобиль представят, как в стандартном кузове, так и с увеличенной колёсной базой. Удлинённая модификация будет отличаться более просторным салоном для пассажиров на задних сиденьях.

Jaguar XJ50 отобычной версии отличается обновлёнными бамперами в стиле Autobiography, колёсными дисками эксклюзивной формы, чёрной радиаторной решёткой и особыми шильдиками, которые будут присутствовать, как на кузове, так и в салоне транспортного средства.

В моторную линейку юбилейного седана входят 3,0-литровые дизельные и бензиновые агрегаты производительностью 300 и 340 лошадиных сил.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 17:10
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