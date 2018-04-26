Особая версия седана Jaguar XJ выйдет в честь 50-летия модели

Юбилейную версию седана Jaguar XJ50 будут реализовывать на европейском рынке. Автомобиль представят, как в стандартном кузове, так и с увеличенной колёсной базой. Удлинённая модификация будет отличаться более просторным салоном для пассажиров на задних сиденьях.Jaguar XJ50 отобычной версии отличается обновлёнными бамперами в стиле Autobiography, колёсными дисками эксклюзивной формы, чёрной радиаторной решёткой и особыми шильдиками, которые будут присутствовать, как на кузове, так и в салоне транспортного средства.В моторную линейку юбилейного седана входят 3,0-литровые дизельные и бензиновые агрегаты производительностью 300 и 340 лошадиных сил.