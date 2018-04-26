Ксению Собчак обвинили в богохульстве за фразу о Ноевом ковчеге

Недавняя фривольная фраза о Ноевом ковчеге спровоцировала град критики в адрес Собчак., - написала Ксения в своем Instagram.Подписчики отметили, что «Тварь – от слова Творение, сотворить. Мы все твари божьи» и попросили журналистку не богохульничать. Один из хейтеров в комментарии написал, что у Ксении Собчак нет ничего достойного, как и у ее «безмозглых защитников».Более миролюбивые подписчики посчитали, что Ксения вольна писать на своей странице все, что ей захочется и напомнили злопыхателям о законе бумеранга, намекнув, что вся их злоба обернется против них.