Ксению Собчак обвинили в богохульстве за фразу о Ноевом ковчеге
Популярная журналистка, ведущая и начинающий политик Ксения Собчак часто позволяет себе вольные высказывания, но не всегда это воспринимается публикой.
Недавняя фривольная фраза о Ноевом ковчеге спровоцировала град критики в адрес Собчак.
«Она была настолько редкой тварью, что на Ноев Ковчег пришла одна»... Классика!», - написала Ксения в своем Instagram.
Подписчики отметили, что «Тварь – от слова Творение, сотворить. Мы все твари божьи» и попросили журналистку не богохульничать. Один из хейтеров в комментарии написал, что у Ксении Собчак нет ничего достойного, как и у ее «безмозглых защитников».
Более миролюбивые подписчики посчитали, что Ксения вольна писать на своей странице все, что ей захочется и напомнили злопыхателям о законе бумеранга, намекнув, что вся их злоба обернется против них.
Недавняя фривольная фраза о Ноевом ковчеге спровоцировала град критики в адрес Собчак.
«Она была настолько редкой тварью, что на Ноев Ковчег пришла одна»... Классика!», - написала Ксения в своем Instagram.
Подписчики отметили, что «Тварь – от слова Творение, сотворить. Мы все твари божьи» и попросили журналистку не богохульничать. Один из хейтеров в комментарии написал, что у Ксении Собчак нет ничего достойного, как и у ее «безмозглых защитников».
Более миролюбивые подписчики посчитали, что Ксения вольна писать на своей странице все, что ей захочется и напомнили злопыхателям о законе бумеранга, намекнув, что вся их злоба обернется против них.