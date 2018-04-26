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Ксению Собчак обвинили в богохульстве за фразу о Ноевом ковчеге

Популярная журналистка, ведущая и начинающий политик Ксения Собчак часто позволяет себе вольные высказывания, но не всегда это воспринимается публикой.

Недавняя фривольная фраза о Ноевом ковчеге спровоцировала град критики в адрес Собчак.

Ксению Собчак обвинили в богохульстве за фразу о Ноевом ковчеге

«Она была настолько редкой тварью, что на Ноев Ковчег пришла одна»... Классика!», - написала Ксения в своем Instagram.

Подписчики отметили, что «Тварь – от слова Творение, сотворить. Мы все твари божьи» и попросили журналистку не богохульничать. Один из хейтеров в комментарии написал, что у Ксении Собчак нет ничего достойного, как и у ее «безмозглых защитников».

Более миролюбивые подписчики посчитали, что Ксения вольна писать на своей странице все, что ей захочется и напомнили злопыхателям о законе бумеранга, намекнув, что вся их злоба обернется против них.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:55
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