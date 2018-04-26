Ученые: Финики помогают женщинам избавиться от лишнего веса
Многие женщины интересуются различными диетами, позволяющими избавиться от лишнего веса. Ученые выяснили, что финики помогут им решить проблему, потому что они могут быстро насытить организм и избавить его от чувства голода.
Плоды достаточно калорийны, а потому входят в состав разгрузочных дней. Они прекрасно подойдут для перекусов, после чего люди не испытывают потребности в сладостях. Сахароза, имеющаяся в их составе, сразу перерабатывается пищеварительной системой без отложений.
Такую диету можно соблюдать несколько раз в месяц. Она восстанавливает обмен веществ и метаболизм, избавляет организм от лишней жидкости, а растительные волокна выводят из кишечника токсины. Десять фиников достаточно, чтобы восполнить нехватку полезных витаминов и укрепить свое здоровье.