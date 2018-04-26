Ученые: Финики помогают женщинам избавиться от лишнего веса

Плоды достаточно калорийны, а потому входят в состав разгрузочных дней. Они прекрасно подойдут для перекусов, после чего люди не испытывают потребности в сладостях. Сахароза, имеющаяся в их составе, сразу перерабатывается пищеварительной системой без отложений.Такую диету можно соблюдать несколько раз в месяц. Она восстанавливает обмен веществ и метаболизм, избавляет организм от лишней жидкости, а растительные волокна выводят из кишечника токсины. Десять фиников достаточно, чтобы восполнить нехватку полезных витаминов и укрепить свое здоровье.