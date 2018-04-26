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Дизайнеры предложили проект плавающих домов-пирамид

Итальянский дизайнер Пьерпаоло Лаззарини представил проект плавающих домов-пирамид. Свой проект он назвал Wayaland. Плавающие дома-пирамиды могут стать магазинами, отелями и барами. Стенки конструкции автор разработки предлагает покрыть солнечными панелями.

Дизайнеры предложили проект плавающих домов-пирамид


Основанием пирамиды будет квадратная платформа размером 54 на 54 метра, а ее общая площадь составит около трех тысяч кв.м. Сооружение будет разделено на 10 этажей. Высота над поверхностью водоема составит 30 метров.

На данном этапе итальянский дизайнер занимается запуском краудфандинговой кампании, чтобы собрать средства на строительство уменьшенной версии конструкции. Размер его основания достигнет 10Х10 метров, а высота – не более двух этажей.

По словам Пьерпаоло Лаззарини, ему потребуется 350 тысяч евро для постройки плавающего дома. Окупить вложенные средства он намерен после превращения дома в отель, в котором стоимость ночи составит одну тысячу евро.
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Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 16:15
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