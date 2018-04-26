Из роддома в Уфе из-за пожара эвакуировали почти 250 рожениц и младенцев
По сообщению пресс-службы МЧС по Башкирии, до 250 человек были эвакуированы при пожаре в уфимском роддоме. Из них – почти 60 новорожденных, никто в итоге не пострадал.
Уже установлено, что очаг возгорания возник на первом этаже, на посту дежурной медицинской сестры акушерско-гинекологического корпуса.
При тушении пожара спасатели, пожарные эвакуированных 238 человек (в т. ч., 56 детей) разместили в соседнем хирургическом корпусе, а также доставили в близлежащие родильные дома.
К половине четвертого утра по местному времени пожар был потушен.
На месте происшествия за работу взялись дознаватель МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Пока причину возгорания не установили. На ликвидации пожара было задействовано 18 единиц техники и полсотни человек.
Обошлось без жертв, благодаря автоматической пожарной сигнализации, а также слаженным действиям персонала и быстрому прибытию пожарных команд.
Уже установлено, что очаг возгорания возник на первом этаже, на посту дежурной медицинской сестры акушерско-гинекологического корпуса.
При тушении пожара спасатели, пожарные эвакуированных 238 человек (в т. ч., 56 детей) разместили в соседнем хирургическом корпусе, а также доставили в близлежащие родильные дома.
К половине четвертого утра по местному времени пожар был потушен.
На месте происшествия за работу взялись дознаватель МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Пока причину возгорания не установили. На ликвидации пожара было задействовано 18 единиц техники и полсотни человек.
Обошлось без жертв, благодаря автоматической пожарной сигнализации, а также слаженным действиям персонала и быстрому прибытию пожарных команд.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 16:00