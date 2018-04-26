МКБ представит возможность попробовать платежные кольца

«Московский кредитный банк» совместно с всемирно известным ювелирным брендом представит золотые кольца. Также изготавливаются кольца из водонепроницаемой ударопрочной керамики, при этом его дизайн может быть практически любым.Алексей Косяков, являющийся заместителем председателя правления «Московского кредитного банка» поведал, что кольца уже продемонстрированы текущим клиентам, а также открыты предзаказы, чтобы определить наиболее известные дизайнерские решения. Поначалу предзаказ составил одну тысячу. Увидев спрос, МКБ увеличил партию до семи тысяч. По словам Косякова, они рассчитывают на то, что кольца будут нужны не только, тем, кто ведет активную жизнь, к примеру, кто занимается плаванием или бегом. Заинтересованность клиентов к кольцу демонстрирует, что такая безопасная и удобная «фишка» будет востребована различными клиентами.Стоит напомнить, МКБ - крупный коммерческий банк России. Бизнесмен Роман Авдеев является главным владельцем кредитной организации. «Московский кредитный банк» включен в список значимых кредитных учреждений, который был составлен Центробанком Российской Федерации.