Ученые: Четырехдневное голодание поможет людям укрепить иммунитет

Группа добровольцев полгода наблюдалась специалистами во время таких разгрузочных дней. Они сделали выводы, что голодание позитивно отражается на организме человека и иммунной системе, избавляющейся от старых клеток.Новые лейкоциты позволяют стволовым клеткам активизировать ее работу, так что люди сразу чувствуют себя хорошо. Однако ученые отметили, что такие процедуры нужно проводить под контролем врачей, потому что отказ от еды может принести вред, если у человека есть хронические недуги.