АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пришельцы под водой: Вредители нашей планеты или посланники внеземных цивилизаций
EUR 75.33 USD 61.75
Курс валют на 26.04.2018

Писателей фигурантов секс-скандала лишают Нобелевской премии

Известного культурного деятеля обвинили в многочисленных домогательствах. Стало известно, что теперь писателей фигурантов секс-скандала лишают Нобелевской премии.

Писателей фигурантов секс-скандала лишают Нобелевской премии


В 2018 году Нобелевская премия может никому не достаться, однако в 2019 году запланировано вручение сразу двух премий. Лишение престижной премии обусловлено фигурированием деятелей культуры в секс-скандалах. Одним из таких деятелей является Жан-Клод Арно – муж поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в Шведскую академию в 1992 году.

В апреле сего года академии были представлены свидетельства о домогательствах: на Арно пожаловались 18 представительниц слабого пола. Но это не единственная причина, которая повлияла на отмену вручения премии.

Так, стало известно, что среди академиков были те, кто нарушил строжайшее правило о неразглашении имени будущего лауреата до официального объявления. В среде академиков все это вызвало возмущение, и трое сразу сделали заявление о своем уходе.

Таим образом, этот год может остаться без лауреата нобелевской премии, но в грядущем году их может оказаться сразу два.
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире / Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дизайнеры предложили проект плавающих
Ксения Бородина выжила из проекта Ольгу Бузову
Из роддома в Уфе из-за пожара эвакуировали почти
Макаронную диету от Софи Лорен поддержали
В Южной Америке “язык барабанов” помогает
Новый сервис проверки контрагентов был добавлен
Елена Летучая рассказала о многочисленных
В Египте ученые нашли развалины храма властелина
Экс-участница «Дома-2» Маргарита Марсо
Ученые детально изучили структуру фермента
Рустам Солнцев назвал Данилу Козловкого слабаком
Писателей фигурантов секс-скандала лишают
Американец забыл о лотерейном билете с выигрышем
Хейтеры представили схему ног Ксении Бородиной
Volvo презентовала гибридную версию кроссовера
Младшая дочь Ксении Бородиной примерила папаху
Наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина стали
Кайли Миноуг закрутила новый роман
Ольга Бузова показывает Денчику «свой» отель в
Учёные смогли установить причину грусти женщин
Ольга Бузова раскрыла секреты съемок клипа
В России появятся кроссоверы нового премиального
Яна Рудковская рассказала поклонникам о турнире с
Уфологи рассмотрели на Сатурне большую птицу
Ученые показали, как изменится наша планета через
Виктория Боня заинтересовала подписчиков снимком
Renault привезёт в Россию обновленную спецверсию
Счетная палата заявила о 2-х кратном росте
Ученые: Долгое пребывание в космосе чревато
Авиакомпания открыла вакансию путешественника с
Просмотреть все новости