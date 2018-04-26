Писателей фигурантов секс-скандала лишают Нобелевской премии

В 2018 году Нобелевская премия может никому не достаться, однако в 2019 году запланировано вручение сразу двух премий. Лишение престижной премии обусловлено фигурированием деятелей культуры в секс-скандалах. Одним из таких деятелей является Жан-Клод Арно – муж поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в Шведскую академию в 1992 году.В апреле сего года академии были представлены свидетельства о домогательствах: на Арно пожаловались 18 представительниц слабого пола. Но это не единственная причина, которая повлияла на отмену вручения премии.Так, стало известно, что среди академиков были те, кто нарушил строжайшее правило о неразглашении имени будущего лауреата до официального объявления. В среде академиков все это вызвало возмущение, и трое сразу сделали заявление о своем уходе.Таим образом, этот год может остаться без лауреата нобелевской премии, но в грядущем году их может оказаться сразу два.