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Volvo презентовала гибридную версию кроссовера XC40

В компании Volvo разработали гибридную версию кроссовера XC40, которую презентовали в Пекине. Силовой агрегат новой модификации Volvo XC40 можно заряжать от бытовой электросети.

Volvo презентовала гибридную версию кроссовера XC40


Гибридную силовую установку для Volvo XC40 разработали инженеры двух компаний Volvo и Geely. Она состоит из бензинового двигателя ёмкостью 1,5 литра производительностью 180 лошадиных сил и электрического мотора мощностью 75 лошадиных сил. В результате общая отдача силовой установки составляет 250 лошадиных сил.

Гибридный кроссовер Volvo XC40 работает в трёх режимах – в экономичном, спортивном и «чистом», который подразумевает потребление только электрической энергии. О том, когда гибридная модель поступит в серийное производство, пока не сообщается. Также нет никакой информации о стоимости новой модификации.

Стоит отметить, что официальная презентация кроссовера Volvo XC40 состоялась осенью прошлого года. В этом году данная модель удостоилась звания «Лучший автомобиль Европы».
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 15:00
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