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В Египте ученые нашли развалины храма властелина Преисподней

В Египте ученые нашли развалины храма властелина Преисподней. Он был построен в 7 столетии до нашей эры.

Археологи отправили официальное сообщение представителям министерства древностей после проведенной работы. Надписи на стенах вместе с рисунками доказали, что это место действительно было обителью Осириса, отвечающего за мир мертвых.

В Египте ученые нашли развалины храма властелина Преисподней


Также ученые нашли множество артефактов. Среди них была ритуальная посуда, но эксперты обратили внимание на каменную плиту с нарисованным жертвенным столом и списком даров для подношения принести богу. Они были немного шокированы таким обилием экспонатов, посвященных правителю ада, а рядом с сооружением расположился храм Амон-Ра, посвященный божеству воздуха.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:30
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