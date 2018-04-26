В Египте ученые нашли развалины храма властелина Преисподней

Археологи отправили официальное сообщение представителям министерства древностей после проведенной работы. Надписи на стенах вместе с рисунками доказали, что это место действительно было обителью Осириса, отвечающего за мир мертвых.Также ученые нашли множество артефактов. Среди них была ритуальная посуда, но эксперты обратили внимание на каменную плиту с нарисованным жертвенным столом и списком даров для подношения принести богу. Они были немного шокированы таким обилием экспонатов, посвященных правителю ада, а рядом с сооружением расположился храм Амон-Ра, посвященный божеству воздуха.